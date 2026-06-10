La ciudad de Bogotá se prepara para la segunda edición del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, con dos conciertos protagonizados por la violinista italiana Lucilla Mariotti. La artista interpretará la célebre obra Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 18 de junio a las 8:00 de la noche y en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano el 19 de junio a las 7:00 de la noche. La competencia reunió a destacados jurados internacionales y entregó una bolsa de premios de 80.000 dólares en su primera edición, desarrollada entre octubre y noviembre de 2025. El máximo galardón fue para el violinista chino Ruifeng Lin, mientras que la rusa Maria Lundina obtuvo el segundo lugar y la italiana Lucilla Mariotti el tercer lugar. Mariotti ha actuado en escenarios de Australia, Venezuela y el Reino Unido y ha sido reconocida en importantes concursos europeos. Actualmente perfecciona su formación artística en Alemania y se consolida como una de las jóvenes promesas del violín a nivel mundial. El secretario de Cultura, Santiago Trujillo, dijo que

La ciudad de Bogotá se prepara para la segunda edición del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, con dos conciertos protagonizados por la violinista italiana Lucilla Mariotti .

La artista interpretará la célebre obra Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 18 de junio a las 8:00 de la noche y en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano el 19 de junio a las 7:00 de la noche. La competencia reunió a destacados jurados internacionales y entregó una bolsa de premios de 80.000 dólares en su primera edición, desarrollada entre octubre y noviembre de 2025.

El máximo galardón fue para el violinista chino Ruifeng Lin, mientras que la rusa Maria Lundina obtuvo el segundo lugar y la italiana Lucilla Mariotti el tercer lugar. Mariotti ha actuado en escenarios de Australia, Venezuela y el Reino Unido y ha sido reconocida en importantes concursos europeos. Actualmente perfecciona su formación artística en Alemania y se consolida como una de las jóvenes promesas del violín a nivel mundial. El secretario de Cultura, Santiago Trujillo, dijo que





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