La clave del futuro laboral, según Sandra Olivé: creatividad y pensamiento crítico

Sandra Olivé, consultora ejecutiva y coach especializada en cultura digital, aseguró que el pensamiento crítico, la creatividad y algunos oficios seguirían siendo claves en el futuro laboral a raíz del avance de la inteligencia artificial y la automatización.

Sandra Olivé aseguró que el pensamiento crítico , la creatividad y algunos oficios seguirían siendo claves en el futuro laboral , mientras grandes compañías tecnológicas y corporativas anuncian despidos masivos y aumentan sus inversiones en automatización .

La experta habló durante una entrevista que en el programa y explicó que el mundo atraviesa una transformación profunda impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y los cambios tecnológicos que avanzan más rápido que la academia y el propio mercado laboral





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