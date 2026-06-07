La Comisión de la Cámara deberá iniciar juicio por indignidad contra Gustavo Petro tras resolución del CNE por exceso de topes de financiación

Tras la resolución 11008 del CNE que declaró la violación de topes de financiación en la campaña de Gustavo Petro, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes está obligada a iniciar el trámite de juicio por indignidad que podría llevar a la pérdida de investidura del Presidente, según la Constitución y la Ley.

El caso del presidente Gustavo Petro ha generado una fuerte controversia institucional en Colombia tras la resolución del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) que declaró la violación de los topes máximos de financiación en su campaña presidencial.

Aunque el jefe de estado goza de fuero presidencial, su campaña electoral no está exenta de consecuencias administrativas y políticas. El CNE, en su resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, determinó que se superaron los límites de gasto permitidos tanto en la primera como en la segunda vuelta, lo que constituye una infracción al artículo 109 de la Constitución Nacional y puede acarrear la pérdida de investidura.

Dado que el CNE actúa en el ámbito administrativo y no judicial, su Sala Plena notificó la resolución y remitió todo el expediente a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia encargada de iniciar el trámite constitucional establecido en los artículos 174, 175 y 178 de la Carta. Hasta la fecha, dicha comisión no ha adelantado el proceso correspondiente y, por el contrario, ha protagonizado maniobras dilatorias, lo que ha sido interpretado por analistas como una posible comisión del delito de prevaricato por parte de algunos de sus miembros, quienes serían cercanos al mandatario.

Los argumentos jurídicos para avanzar en un juicio por indignidad y la consiguiente declaratoria de pérdida de investidura se sustentan en múltiples normas, entre ellas los artículos mencionados de la Constitución, la Ley 996 de 2005, la Ley 5 de 1992 y la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional. La violación de los topes de financiación, una vez comprobada, tiene como sanción directa la pérdida del cargo, tal como lo establece el régimen electoral colombiano.

El CNE tiene la autonomía para inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral, incluidas las finanzas de campaña, y puede iniciar investigaciones que culminen en sanciones. En el caso específico del ganador de la elección presidencial, el Congreso está facultado para decretar la pérdida del cargo mediante el procedimiento de juicio por indignidad política. El proceso prevé que la Cámara de Representantes acuse y el Senado decida; si la acusación es admitida, el acusado queda suspendido de su empleo.

El Senado, como máxima autoridad en este juicio político, puede imponer la destitución o la privación de derechos políticos, y si los hechos también configuran delitos comunes, se remite a la Corte Suprema de Justicia. La profundización de este caso pondría a prueba la independencia de los poderes públicos y la capacidad de la institucionalidad para hacer cumplir las normas electorales, independientemente del estatus del implicado.

Mientras tanto, la opinión pública observa con atención los próximos pasos del Congreso, que está obligado a actuar conforme a la Constitución y las leyes, so pena de incurrir en una vulneraciónflagrante del estado de derecho





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro CNE Juicio Por Indignidad Pérdida De Investidura Topes De Financiación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FCF salió en defensa de la Selección tras polémica con James en acto con Gustavo PetroLa Federación emitió un comunicado y rompió el silencio después del escándalo de James y la hija de Gustavo Petro.

Read more »

Federación Colombiana de Fútbol se pronunció por mensajes tras acto de entrega de pabellón en la despedida de la Selección ColombiaLos jugadores estuvieron en acto del presidente Gustavo Petro antes de partir al Mundial 2026.

Read more »

Federación Colombiana de Fútbol se pronunció por mensajes tras acto de entrega de pabellón en la despedida de la Selección ColombiaLos jugadores estuvieron en acto del presidente Gustavo Petro antes de partir al Mundial 2026.

Read more »

La hija del presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica con James RodríguezLa hija del presidente Gustavo Petro, Antonella Petro, se refirió a la polémica surgida cuando intentó acercarse al capitán de la Tricolor, James Rodríguez, para pedirle una fotografía.

Read more »