Un informe global de The Lancet Psychiatry revela que el 10% de la población mundial sufre uso problemático de internet, exigiendo regulación estricta.

La Comisión de la revista The Lancet Psychiatry ha emitido un informe detallado que confirma la existencia de una preocupación sanitaria a nivel mundial respecto al uso problemático de Internet. Esta condición afecta a al menos al 10% de la población mundial, generando repercusiones profundas tanto para la salud pública como para la estructura social en su conjunto.

El estudio, coordinado por 26 comisarios que incluyen psiquiatras, psicólogos, economistas y neurólogos, cuenta con la participación de más de 30 investigadores de universidades distribuidas en cinco continentes. El documento subraya que la magnitud de esta problemática requiere una intervención urgente y coordinada.

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Mecanismos de adicción y diseño tecnológico

El informe explica que el uso problemático de internet abarca diversas formas de interacción negativa con la tecnología, incluyendo trastornos por apuestas y videojuegos en línea, consumo adictivo de pornografía y cibercondría. Esta última se define como la tendencia compulsiva a buscar información médica, lo que incrementa la ansiedad y el miedo infundado.

Los investigadores advierten que esta conducta no puede explicarse únicamente por vulnerabilidades individuales. Existe una fuerte evidencia de que las características de diseño de los servicios digitales moldean o amplifican estos comportamientos a través de estrategias que buscan desarrollar un uso habitual y automatizado.

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Regulación frente a la industria tecnológica

La Comisión insta a los gobiernos e instituciones a priorizar la salud pública por encima de los intereses comerciales de la industria tecnológica. Los autores del estudio rechazan la idea de que la autorregulación de la industria sea suficiente para abordar la crisis sanitaria derivada del diseño algorítmico.

El análisis revela que las plataformas digitales utilizan avances científicos sobre los mecanismos de recompensa cerebral. Las empresas ofrecen contenido sabiendo que el cerebro lo consume con voracidad, pero lo hacen sin advertencias explícitas ni medidas para gestionar las consecuencias negativas para el bienestar del usuario.

Impacto real en datos demográficos globales

Los datos presentados por The Lancet Psychiatry ilustran la escala masiva del fenómeno. Más de 6.000 millones de personas utilizan internet en todo el planeta, lo que representa cerca de tres de cada cuatro habitantes. De estos usuarios, existen más de 5.790 millones de perfiles en redes sociales, equivalente al casi 70% de la población mundial.

El impacto es especialmente severo en la juventud. Los jóvenes de entre 16 y 24 años invierten, en promedio, más de tres horas al día y al menos cuatro veces a la semana en las redes sociales. Esta exposición constante, combinada con la falta de regulación, crea un entorno de riesgo significativo para el desarrollo psicológico.

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Medidas regulatorias y próximos pasos

El informe propone la implementación de medidas de control similares a las utilizadas históricamente en la lucha contra el alcohol y el tabaco. Entre estas acciones se incluye la prohibición de publicidad de servicios digitales en eventos deportivos y escenarios masivos para reducir la normalización del consumo excesivo.

Los expertos insisten en que la adopción de modelos regulatorios eficaces no depende de la buena voluntad de las corporaciones tecnológicas. Se requiere una acción legislativa firme que proteja a la ciudadanía de los diseños persuasivos que explotan los mecanismos neurobiológicos de adicción.