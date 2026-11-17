La UE investiga a Temu por fallos en la moderación de productos peligrosos bajo el Reglamento de Servicios Digitales, con multas de hasta el 6% de su facturación anual.

La Comisión Europea inició este martes un nuevo proceso de cumplimiento contra Temu, la plataforma de comercio electrónico originaria de China. Las autoridades de la Unión Europea señalan que la compañía no ha implementado los controles necesarios para garantizar la seguridad de los productos vendidos a través de su sitio web. Este anuncio llega apenas meses después de que la misma institución impusiera una sanción histórica a la marca por incumplimientos similares.

Fallos Críticos en la Moderación de Riesgos

Los reguladores europeos han determinado que Temu no ejerce una supervisión adecuada sobre la comercialización de artículos ilegales o potencialmente peligrosos. El documento oficial elaborado por la Comisión Europea指出 que la plataforma falla en la detección temprana de estas ofertas problemáticas. Asimismo, se señala que la empresa no aplica medidas sancionatorias suficientes para disuadir a los vendedores que violan repetidamente las normativas vigentes.

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Esta situación representa una nueva infracción directa del Reglamento de Servicios Digitales, conocido por sus siglas en inglés como DSA. Esta legislación marco obliga a las grandes plataformas digitales a identificar, analizar y mitigar los riesgos sistémicos que sus servicios pueden generar para los usuarios. La falta de estos protocolos de seguridad constituye el núcleo de la acusación actual presentada por Bruselas.

Posiciones Contrapuestas y Defensa Legal

Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de los Asuntos Digitales, reafirmó el marco legal que sustenta estas acciones. La funcionaria declaró que el DSA establece claramente la responsabilidad de las plataformas en la protección de los usuarios contra contenidos y productos ilícitos. Este principio central justifica la intervención directa de la Comisión para garantizar que los mecanismos de autorregulación sean eficaces.

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Temu ha rechazado categoricamente estas acusaciones a través de una declaración oficial dirigida a la agencia de noticias AFP. La compañía afirma que invierte recursos considerables en sus estructuras de cumplimiento normativo y en equipos humanos especializados. Según la defensa legal de la empresa, sus medidas de control atenúan eficazmente los riesgos asociados a productos ilegales, resultando en una baja incidencia de artículos problemáticos en su catálogo.

Impacto Financiero y Antecedentes de Sanciones

Las consecuencias financieras para Temu podrían ser significativas si se confirman las infracciones. La nueva multa potencial podría alcanzar hasta el seis por ciento de su facturación anual mundial total. Este nivel de penalización refleja la gravedad con la que la Unión Europea trata el incumplimiento de sus estándares de seguridad digital en el mercado único.

Este episodio no es el primero para la plataforma. En mayo, Bruselas ya impuso una multa de 200 millones de euros, equivalente a 220 millones de dólares. Aquella sanción se debió a que la Comisión determinó que Temu había evaluado incorrectamente los riesgos a los que están expuestos sus clientes. Era una obligación específica establecida bajo el DSA que la compañía no cumplió adecuadamente en aquel entonces.

Contexto Corporativo y Próximos Pasos

Temu opera como la versión internacional del gigante chino del comercio electrónico Pinduoduo. Su modelo de negocio ofrece una amplia variedad de productos que incluyen ropa, juguetes, artículos de decoración, herramientas y productos tecnológicos. Esta expansión global ha colocado a la empresa bajo la lupa constante de los reguladores europeos preocupados por la seguridad del consumidor.

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Ahora, Temu tiene la oportunidad formal de defenderse ante las autoridades europeas. La empresa puede presentar sus argumentos y proponer medidas correctivas concretas para abordar las preocupaciones planteadas por la Comisión. El proceso de revisión determinará si las explicaciones de la compañía son suficientes para evitar la imposición de la nueva multa masiva mencionada anteriormente.