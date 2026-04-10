La Computación Cuántica: Un Desafío Urgente para la Ciberseguridad

La computación cuántica, con su capacidad para procesar información a velocidades sin precedentes, está transformando el panorama tecnológico. Sin embargo, este avance plantea serias amenazas para la seguridad de los datos. Este artículo analiza los riesgos asociados con la computación cuántica, las vulnerabilidades de la criptografía actual y la necesidad de una transición urgente hacia la criptografía poscuántica para proteger a las empresas y las infraestructuras críticas.

La computación cuántica , otrora una visión futurista, ha emergido como una de las fuerzas tecnológicas más transformadoras del siglo XXI. Este campo multidisciplinario, que se basa en los principios de la mecánica cuántica, promete revolucionar la forma en que procesamos la información y resolvemos problemas matemáticos complejos.

Fuentes de la firma de ciberseguridad Fortinet destacan que la computación cuántica ofrece una velocidad de procesamiento superior a la de los sistemas tradicionales, lo que podría transformar industrias enteras. Sin embargo, este avance también plantea un desafío crucial: la seguridad de los datos. La rápida expansión de esta tecnología es inminente, según las previsiones del sector. Una encuesta realizada a 250 grandes empresas revela que el 60 % de las organizaciones en Canadá y el 78 % en Estados Unidos anticipan la adopción generalizada de ordenadores cuánticos antes de 2030. Este plazo, cada vez más cercano, obliga a las empresas a revisar y actualizar sus estrategias de protección digital.\El impacto de la computación cuántica en la seguridad cibernética es innegable. Firmas como Gartner predicen que en la próxima década estas máquinas superarán a los ordenadores clásicos en la capacidad de descifrar claves de cifrado. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) advierte que los sistemas criptográficos actuales podrían quedar obsoletos en un plazo similar. El núcleo del problema reside en la obsolescencia de los sistemas de seguridad actuales. Tecnologías como RSA y la criptografía de curva elíptica (ECC) se basan en problemas matemáticos que son extremadamente difíciles de resolver para los ordenadores convencionales, como la factorización de números grandes o el cálculo de logaritmos discretos. Los ordenadores cuánticos, con sus qubits o bits cuánticos (capaces de operar en múltiples estados simultáneamente) y algoritmos como el de Shor, cambian radicalmente el panorama. Estas barreras matemáticas pueden ser superadas en tiempos récord, lo que significa que los métodos de cifrado que protegen actualmente comunicaciones, transacciones y datos sensibles podrían volverse vulnerables. Martín Hoz, vicepresidente senior regional de Ingeniería de Preventa de Fortinet para América Latina, el Caribe y Canadá, subraya la urgencia de implementar protecciones criptográficas post-cuánticas.\El avance de la computación cuántica no solo conlleva una mayor capacidad de cálculo, sino también nuevas y sofisticadas formas de ataque. Los expertos de Fortinet identifican cuatro amenazas clave: la fragilidad de la criptografía actual (infraestructuras críticas basadas en clave pública podrían quedar expuestas); la estrategia de “recolectar ahora, descifrar después”, donde datos cifrados hoy pueden almacenarse para ser descifrados en el futuro; ataques acelerados (algoritmos cuánticos reducen drásticamente el tiempo necesario para romper claves); y el desarrollo de malware de nueva generación, potenciado por la combinación de inteligencia artificial y computación cuántica. Las consecuencias para el tejido empresarial podrían ser devastadoras, con la posibilidad de descifrar información confidencial que pone en riesgo registros financieros y datos sanitarios, además de la falsificación de firmas digitales que comprometería la integridad de documentos y transacciones. Sectores como el financiero, el sanitario y el gubernamental, que dependen de sistemas criptográficos robustos, se encuentran particularmente expuestos. Tecnologías emergentes como blockchain y el Internet de las Cosas (IoT), que utilizan mecanismos de cifrado más ligeros, también podrían verse seriamente afectadas. A esto se suma el riesgo de interrupciones operativas, donde el fallo de los sistemas de seguridad podría paralizar procesos clave como la gestión de la cadena de suministro y las comunicaciones corporativas. Ante este escenario, la transición a la criptografía poscuántica (PQC) se convierte en una prioridad. La implementación de nuevos algoritmos diseñados para resistir ataques cuánticos, como CRYSTALS-Kyber o ML-KEM, recomendados por el NIST, es fundamental para construir una nueva generación de seguridad digital. Para protegerse de estas amenazas, las organizaciones deben fortalecer sus infraestructuras tecnológicas, actualizando redes y sistemas de comunicación, implementando modelos de seguridad de “confianza cero”, realizando auditorías de riesgos criptográficos, capacitando a sus equipos y adaptándose a las nuevas normativas internacionales





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Computación Cuántica Ciberseguridad Criptografía Amenazas PQC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¡Urgente! Al parecer un policía dio de baja a un fletero en la glorieta de Solla, en BelloEl fletero fue abatido en Bello y aunque lo llevaron a un centro médico, no resistió. En redes dicen 'uno menos'.

Read more »

Caos en El Dorado: Bloqueos y Disturbios Paralizan el AeropuertoProtestas de taxistas y enfrentamientos con las autoridades generaron un caos sin precedentes en el Aeropuerto El Dorado, afectando vuelos y dejando a cientos de pasajeros varados. Se registraron retrasos, desvíos en el transporte público y un llamado urgente a los usuarios para anticipar sus viajes.

Read more »

Dos asaltos en menos de dos horas: delincuente aterroriza a comerciantes en BogotáLa comunidad insiste en que la peligrosidad del delincuente y su cómplice es evidente y que su captura es urgente.

Read more »

Icetex anuncia becas del 100% para una Misión Académica en China que integra inteligencia artificial y tecnología: estos son los requisitosEl Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), en alianza con el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), abrió una convocatoria para participar en una misión académica en China enfocada en inteligencia artificial, innovación tecnológica y física cuántica.

Read more »

Israel ordena otra evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante próximos ataquesLa tensión en Oriente Medio vuelve a escalar y mantiene en alerta a miles de civiles en la capital libanesa. Nuevos movimientos militares anticipan horas decisivas en la región.

Read more »