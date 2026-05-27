La comunidad de Lebrija clama por el cierre del cuello de botella que amenaza la economía fruticola

La comunidad de Lebrija exige la finalización de la ampliación de la doble calzada y la creación del Paseo de las Frutas para eliminar el cuello de botella que dificulta el comercio de fruta fresca

Durante casi dos décadas, la zona que une Lebrija y Barrancabermeja ha sido el lienzo donde se pintó la identidad de una comunidad dedicada a la venta de fruta fresca.

Desde las piñas oro hasta los limones tahití, los vendedores han ido construyendo sus puestos sobre una carretera cuya expansión quedó incompleta, creando un estrecho de tráfico que ha transformado la movilidad y el comercio en un obstáculo cotidiano. El problema central se encuentra en los 350 metros de vía que, a diferencia del resto de la doble calzada Girón - Lebrija, permanecen como carril único.

Este tramo recorre la trayectoria de la Ruta del Cacao y desemboca directamente en el sector de La Virgen, donde los comerciantes activan sus negocios frente al ingreso al cementerio municipal. Cuando los vehículos llegan al territorio donde una vez existió una carretera doble, el balance se desequa de inmediato: el flujo se vuelve excesivo, las rutas se envellen y los conductores se ven forzados a formar filas interminables.

Lo que para algunos era una señal de prosperidad se ha convertido en una meta de congestión que obstaculiza el desarrollo local y la calidad de vida de los habitantes. La propuesta para resolver esta situación lleva el nombre de "Paseo de las Frutas", un proyecto que busca reubicar los puestos de venta en una zona adyacente a la carretera que permita la ampliación de la segunda calzada sin sacrificar el tejido comercial de la zona.

Originalmente se intentó colocar este recorrido cerca del peaje del Palonegro, pero los comerciantes rechazaron la ubicación debido a la falta de infraestructura y a la inestabilidad de la zona. Según declaraciones de Marta Inés Quiñónez Delgado, quien lleva más de veinte años comercializando fruta en Lebrija, la reubicación podría ofrecer un local más limpio y alejado de la contaminación del tráfico, algo que resulta imprescindible para mantener la calidad de los productos.

Los testimonios de los vendedores revelan la magnitud del impacto de las demoras. Nubia Torres, otra vendedora de fruta, recuerda que a los ocho primeros años la promesa de reubicación empezó a insinuarse, pero los plazos nunca se concretaron.

'Nos vemos atrapados en el tiempo', comenta, resaltando que su subsistencia depende de la continuidad de su puesto. Al tiempo que el alcalde Gabriel Martínez avisó que la aprobación de los recursos para el proyecto enviaron a concurso, el proceso se declaró desierto y el contrato quedó pendiente.

El alcalde asegura que se planea adjudicar la compra de predios a finales de este año para lanzar la construcción y que el fin último es mejorar la movilidad y, simultáneamente, preservar la tradición frutícola. Para la comunidad de Lebrija, la obra no solo representa una mejora en la infraestructura, sino también una oportunidad de turismos y de crecimiento económico.

Según el concejal Camilo Argüello, la reestructuración de la vías otorgaría una 'mejor cara a la entrada y salida principal' del municipio, impulsando la proyección turística y reduciendo los tiempos de recorrido. El proyecto se plantea en dos fases: la primera se encargará de la adquisición de predios y la modificación del licenciamiento ambiental; la segunda de la construcción de los 350 metros de la segunda calzada y de la construcción del Paseo de las Frutas.

Las pérdidas económicas son palpables: las ventas que se realizan en el sector generan empleo para al menos catorce personas, según la propia Quiñónez Delgado, y la reubicación se ve como una necesidad para evitar problemas de salud y deterioro de los puestos de venta. Con la carretera ampliada y los puestos situados en un lugar más adecuado, la comunidad espera un futuro sin cuellos de botella, donde la circulación sea fluida y los vendedores puedan expandir sus actividades sin el constante ruido del tráfico.

El impulso del proyecto se debe acelerar para acordonar la visión de crecimiento que tanto los lebrijenses desean. Con la participación de Vías de La Cigarra, la municipalidad y los propios comerciantes, la expectativa es que la obra se ejecute de forma ágil y ordenada. La idea es que en el 2026 el tramo esté despejado, la economía frutícola se consolide y la zona quede como promotora del turismo local y del uso sostenible de recursos.

Narrador y virólogo de la movilidad, el documentalista Luis Enrique Figueroa, (con premios en 2016 y 2021) supervisa la cobertura de esta historia, que se ha convertido en pieza central de la agenda local





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