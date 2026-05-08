La conductora del Monster Truck involucrada en el accidente en Popayán confirma su defensa legal y prueba emocionada

Sonia Segura, la única mujer en América Latina habilitada para conducir vehículos de exhibición tipo monster truck, ha emitido un comunicado en defensa de su inocencia tras el accidente que dejó tres fallecidos y múltiples heridos. Su equipo legal ha destacado su solidaridad con las familias y ha mencionado la amenaza a su integridad personal debido a amenazas recibidas. Además, se buscan esclarecer las responsabilidades a través de un comité especial de la Fiscalía.

En medio de las investigaciones por la tragedia en Popayán, Cauca, donde un vehículo de una exhibición tipo monster truck arrolló a varias personas, dejando tres fallecidos y múltiples heridos, Sonia Segura, la única mujer en América Latina habilitada para conducir estos vehículos modificados, emitió un comunicado confirmando su defensa legal.

'Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada por esta tragedia. El dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido', subrayó Segura a través de sus abogados





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