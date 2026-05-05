La conexión de Iván Cepeda con el chavismo y el riesgo a la Constitución de 1991

Análisis de la afinidad ideológica de Iván Cepeda con el chavismo y su propuesta de un 'acuerdo nacional' que podría conducir a una reforma constitucional similar a la que vivió Venezuela, poniendo en riesgo la Constitución de 1991 y los derechos que esta garantiza.

La afinidad de Iván Cepeda con el chavismo trasciende lo meramente ideológico. Sus declaraciones pasadas, alabando a Hugo Chávez como el “arquitecto de un nuevo orden” y a Nicolás Maduro como un “digno sucesor” comprometido con la paz de Colombia, revelan una conexión más profunda que se manifiesta en plena campaña electoral.

En recientes entrevistas con María Jimena Duzán y Andrés Mompotes, al ser cuestionado sobre una posible Asamblea Constituyente, Cepeda evita una respuesta directa, prefiriendo hablar de un “acuerdo nacional”. Sin embargo, su explicación de este acuerdo sugiere un camino similar al que Venezuela siguió hacia la dictadura. Mientras el presidente Gustavo Petro ha revelado su intención de convocar una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1991 –a pesar de su promesa electoral en contrario–, Cepeda propone un “acuerdo nacional”.

No obstante, ambos enfoques convergen en un mismo objetivo: la alteración de la Constitución de 1991, que ha sido fundamental para garantizar derechos y promover la inclusión social en Colombia. Este debate se enmarca en un contexto de preocupación por la estabilidad democrática y el futuro de las libertades civiles.

La posibilidad de una reforma constitucional, ya sea a través de una Asamblea Constituyente o de un acuerdo nacional, genera inquietud entre quienes temen un retroceso en los avances sociales y políticos alcanzados en las últimas décadas. La experiencia venezolana, con su deriva autoritaria, sirve como advertencia sobre los riesgos de concentrar el poder en manos de un solo actor político.

La propuesta de Cepeda, aunque presentada como una alternativa más dialogante, plantea interrogantes sobre la transparencia y la representatividad del proceso de negociación. La falta de claridad sobre los mecanismos para seleccionar a los participantes del “acuerdo nacional” y la posibilidad de que el gobierno decida unilateralmente los temas a discutir generan desconfianza y alimentan el temor a que se repita el patrón venezolano.

La referencia a la Asamblea Constituyente convocada por Chávez, donde sus seguidores obtuvieron una mayoría abrumadora a pesar de no contar con el apoyo mayoritario en las elecciones, refuerza esta preocupación. La estrategia de Cepeda, que incluye la posibilidad de obtener el control del Congreso para facilitar el “acuerdo nacional” o la Constituyente, recuerda a las tácticas utilizadas por Chávez para consolidar su poder.

Su actitud reacia a participar en debates públicos y su preferencia por entrevistas con “reglas claras” sugieren un estilo autoritario que no inspira confianza en su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. En resumen, la propuesta de Cepeda plantea un riesgo real para la democracia colombiana, ya que podría conducir a una reforma constitucional que socave los derechos y libertades fundamentales.

La experiencia venezolana, la falta de claridad en el proceso de negociación y el estilo autoritario del candidato son elementos que deben ser considerados con seriedad por los votantes colombianos. La defensa de la Constitución de 1991, que ha sido un pilar de la estabilidad democrática y el progreso social en Colombia, es una tarea urgente y necesaria.

La posibilidad de un cambio constitucional, ya sea a través de una Asamblea Constituyente o de un acuerdo nacional, debe ser abordada con cautela y responsabilidad, garantizando la participación de todos los sectores de la sociedad y el respeto a los principios democráticos. La historia reciente de América Latina nos enseña que la concentración del poder y la falta de transparencia pueden conducir a la dictadura y la pérdida de las libertades civiles. Colombia no puede permitirse repetir los errores del pasado





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