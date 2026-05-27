La Contraloría insta al Gobierno a preparar al país para el Fenómeno de El Niño

La Contraloría considera necesario que el Gobierno implemente acciones para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño, que podría alcanzar valores cercanos a +1 °C hacia finales de 2026. La ocurrencia del Fenómeno de El Niño incide de forma directa en las capacidades de abastecimiento de agua potable y de energía eléctrica para todas las comunidades del país.

La Contraloría insta al Gobierno a implementar acciones para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el promedio de los modelos climáticos indica que las anomalías de temperatura en la región Niño-3.4 podrían alcanzar valores cercanos a +1 °C hacia finales de 2026, lo cual sugiere el posible desarrollo de un Fenómeno de El Niño de alta intensidad y pronto inicio.

La ocurrencia del Fenómeno de El Niño incide de forma directa en las capacidades de abastecimiento de agua potable y de energía eléctrica para todas las comunidades del país. Por lo tanto, es imprescindible que las instancias competentes consideren la adopción inmediata de las acciones necesarias y suficientes que permitan preparar al país para minimizar estas afectaciones. En este contexto, la Contraloría considera necesario visibilizar una serie de factores estructurales que afectan el desempeño del sector eléctrico colombiano.

Entre ellos, el crecimiento sostenido de la demanda en un entorno de condiciones hidrológicas cada vez más severas; los retrasos en la entrada en operación comercial de nuevos proyectos de generación y transmisión eléctrica; la demora en el pago de subsidios, contribuciones y opción tarifaria a las empresas del sector eléctrico; y el adecuado abastecimiento de gas natural para la pronta operación de las centrales térmicas.

Además, se observa una profundización del riesgo sistémico como consecuencia de medidas de intervención estatal de empresas del sector, particularmente en el caso de Air-e, así como las dificultades económicas que enfrentan los comercializadores que atienden a los usuarios, particularmente en la región Caribe, derivadas de los bajos niveles de recaudo y el incremento de pérdidas.

Se advierte que la combinación de un Fenómeno de El Niño de intensidad alta o muy alta, más el actual déficit de energía eléctrica en firme, más los retrasos en la ejecución y entrada en operación de proyectos de generación y más la elevada deuda del Gobierno Nacional con los actores del sector eléctrico del país, estimada en $8,2 billones, sin duda va a configurar una crisis severa y de carácter estructural al sistema eléctrico del país. En este contexto, según información reciente del Operador del Sistema XM, se evidencia un rezago significativo en la incorporación de nuevas capacidades de generación de energía eléctrica.

En los últimos seis (6) años, la entrada de proyectos no ha superado el 28% de la capacidad prevista. En particular, durante 2025 únicamente el 10,8% de los proyectos cumplió con la fecha de puesta en operación (FPO) prevista y para 2026, de los 4.475 MW proyectados, solo han entrado en operación 291 MW (el 6,5%).

Esta situación refleja claramente que hay una delicada limitación estructural para la indispensable expansión de la oferta de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN). De otra parte, el balance presentado por XM de la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC) versus la demanda de energía del país, evidencia que la capacidad actual y proyectada, incluyendo plantas existentes, especiales y nuevos proyectos con Obligaciones de Energía Firme (OEF), resultan insuficientes para cubrir la totalidad de la demanda estimada, para el escenario medio calculado por la UPME para el periodo 2025-2030.

Adicionalmente, las empresas comercializadoras enfrentan una situación crítica de liquidez, asociada a deudas por subsidios, contribuciones y opción tarifaria estimadas en $4 billones, además de otras acreencias de Entidades Oficiales estimadas en $1,5 billones. Si a este complejo panorama se le suman las deudas de AIR-e con el mercado, estimadas en $2,7 billones, se tendría una cuantiosa deuda total estimada de $8,2 billones, la cual, sin duda, afectaría enormemente la capacidad financiera de las empresas del sector eléctrico del país para enfrentar con éxito los críticos efectos de este Fenómeno de El Niño





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