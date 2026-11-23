Se analizan los audios de la Comisión Arbitral que revelan el error en la decisión de Jhon Ospina al expulsar a Felipe Marín por contacto con taches en la tibia.

El volante de Atlético Nacional, Felipe Marín, fue expulsado en el estadio Palogrande de Manizales durante el partido de apertura de los cuadrangulares contra Once Caldas. El incidente ocurrió a los 38 minutos del primer tiempo cuando el árbitro Jhon Ospina le mostró la tarjeta roja directa por un juego peligroso.

El incidente deportivo y el conflicto

Durante una pelota dividida, Marín disputó el balón con un rival del cuadro blanco. En el choque, el jugador de Nacional conectó con los taches de su guayo en la tibia del adversario, zona donde se ubican las canilleras protectoras. El central consideró que la acción era peligrosa y decidió expulsarlo de inmediato.

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Análisis de los audios oficiales

El lunes, la Comisión Arbitral del fútbol profesional colombiano publicó los audios de la comunicación entre Jhon Ospina y Never Manjarrez. El VAR evaluó la entrada como temeraria y recomendó una revisión en campo, pero el árbitro mantuvo su decisión inicial de tarjeta roja.

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Discusión sobre el punto de contacto

En la conversación, Ospina afirmó que vio la pierna extendida y que el jugador contactó con los taches. Manjarrez insistió en que fue un roce con la punta del guayo sin lesión real. El árbitro se negó a cambiar la expulsión tras revisar las imágenes.

Consecuencias para el plantel

La falta de Felipe Marín afecta la estrategia de Atlético Nacional en la segunda fecha del torneo. El equipo no contará con su volante para el clásico antioqueño del miércoles a las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot.