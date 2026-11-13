La controversia del nombramiento de Jaime Vives como presidente de Coljuegos

Investigación sobre cómo Jaime Vives obtuvo su especialización para presidir Coljuegos mediante validación de competencias, generando debates sobre legitimidad y nepotismo.

Jaime Vives Pinedo enfrenta serias cuestionamientos sobre su idoneidad para asumir la presidencia de Coljuegos debido a un acelerado proceso de obtención de su título de posgrado. La entidad exigía un título de posgrado como requisito indispensable, una condición que Vives no poseía inicialmente hasta hace poco tiempo. La información, publicada por el medio La Silla Vacía, reveló detalles sobre cómo logró cumplir con este requisito formal en un lapso extremadamente reducido.

Contexto Político y Vínculos Familiares

Jaime Vives es un empresario originario de Santa Marta que mantiene un estrecho vínculo familiar con Joaquín Gutiérrez, actual presidente de Ecopetrol. Gutiérrez es amigo cercano del presidente Abelardo de la Espriella, situación que ha llamado la atención en el análisis político. Además, el hermano de Vives, José Luis Vives Pinedo, está casado con la hermana de Gutiérrez, Tatiana Gutiérrez, consolidando un entramado de relaciones personales de alto nivel. Esta conexión ha sido central en las especulaciones sobre el origen de su designación.

Also read Coljuegos multa con $116 millones al influencer Javier Arias ‘Stunt’ por rifas sin autorización

Paralelamente a su carrera política, Vives enfrenta desafíos personales que incluyen una denuncia intrafamiliar realizada por su esposa ante un juez. A pesar de estos contextos personales, su compensación económica en el cargo público se establece en 30 millones de pesos mensuales. La transparencia sobre su trayectoria y las condiciones de su acceso al poder han generado un escrutinio público intenso.

El Proceso Acelerado en la Universidad del Magdalena

A tan solo 18 días de que Abelardo de la Espriella fuera elegido presidente, Vives se inscribió en la especialización de Alta Gerencia en la Universidad del Magdalena. El anuncio de su llegada a Coljuegos se produjo el 14 de agosto, fecha en la que ya era evidente la necesidad de contar con el posgrado requerido según el Manual de Funciones. Este cronograma tan ajustado ha sido objeto de crítica por parte de medios de comunicación y observadores políticos.

Advertisement

El 19 de agosto, el Consejo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena convocó a una sesión ordinaria. Uno de los puntos clave del orden del día fue la validación de las competencias de Vives para homologar materias de la especialización. El resultado fue la aprobación de 8 de las 9 materias, representando el 88 por ciento del programa, que normalmente requiere un año de estudio.

Mecanismo de Homologación y Críticas al Mérito

Este proceso se ampara en el Programa de Validación de Competencias y Reconocimiento de Saberes, una normativa institucional que permite homologaciones de hasta el 90 por ciento. La norma fue actualizada en mayo de 2025, motivada por promover el desarrollo humano y el reconocimiento de saberes adquiridos por experiencia laboral. Vives utilizó certificados laborales de 26 años en cuatro empresas para justificar este reconocimiento académico.

El rector Pablo Vera defendió los estándares de la universidad ante La Silla Vacía, explicando que se reconocieron 23 de los 26 créditos académicos, equivalentes al 88,46 por ciento. La única materia pendiente fue Finanzas sostenibles y fintech. Vives se integró al cohorte existente y, según los cálculos de tiempo, habría pagado los créditos de matrícula el 27 de agosto y recibido su diploma el 8 de septiembre.

Implicaciones Legales y Próximos Pasos

El decano Rafael García detalló que Vives presentó un ensayo y un ejercicio de tema financiero para completar la última materia. Silvia Burgos, directora de posgrados, añadió que este curso es dirigido y permite la aplicación de la normatividad institucional, un proceso que han seguido más de cuatro mil personas. El costo total para obtener la especialización se estima en 15 millones de pesos, un monto considerable para un proceso de dos meses.

Advertisement

Coljuegos publicó la hoja de vida de Vives el 11 de septiembre, tres días después de la obtención de su título, confirmando que cumplía con todos los requisitos formales. Finalmente, el 20 de octubre, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo posesionó como presidente de Coljuegos. La falta de respuesta de Vives a preguntas directas sobre estos hechos ha mantenido la incertidumbre sobre la legitimidad moral de su ascenso.