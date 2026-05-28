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La Corte Constitucional de Colombia revisará el caso de una psicóloga que solicitó asistencia médica al suicidio

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La Corte Constitucional de Colombia revisará el caso de una psicóloga que solicitó asistencia médica al suicidio
Corte Constitucional De ColombiaAsistencia Médica Al SuicidioCatalina Giraldo
📆5/28/2026 6:24 PM
📰NoticiasRCN
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La Corte Constitucional de Colombia revisará el caso de Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que solicitó acceder a la asistencia médica al suicidio debido a su enfermedad mental.

La Corte Constitucional de Colombia revisará el caso de Catalina Giraldo , una psicóloga de 30 años que solicitó acceder a la asistencia médica al suicidio debido a su enfermedad mental.

La historia de Catalina Giraldo es la primera que la Corte Constitucional estudiará de fondo las barreras que actualmente impiden el acceso efectivo a la asistencia médica al suicidio dentro del Sistema de Salud. La psicóloga ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.

Ha recibido múltiples tratamientos médicos sin lograr una mejoría sostenida y ha pasado por más de 40 esquemas farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y seis infusiones de ketamina. En octubre de 2025 presentó formalmente una solicitud para acceder a la asistencia médica al suicidio, pero la EPS Sanitas negó el procedimiento argumentando que no existe reglamentación del Ministerio de Salud sobre cómo aplicar este mecanismo dentro del sistema sanitario colombiano.

La Corte Constitucional podría convertirse en el primer precedente de fondo sobre el acceso efectivo a la asistencia médica al suicidio después de la Sentencia C-164 de 2022. El caso plantea diferencias entre la eutanasia y la asistencia médica al suicidio y podría definir si la falta de reglamentación puede seguir impidiendo el acceso a este mecanismo y cuáles son las obligaciones concretas de las EPS, IPS y autoridades de salud frente a personas que cumplen los requisitos constitucionales para solicitar la AMS

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Corte Constitucional De Colombia Asistencia Médica Al Suicidio Catalina Giraldo Eutanasia Derecho A Morir Dignamente

 

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