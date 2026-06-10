La Corte Suprema de Colombia se pronuncia sobre la suspensión del presidente Gustavo Petro

La Corte Suprema de Colombia se pronunció sobre la controversia generada por el documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el que se ordenaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio de 2026. La Corte Suprema recordó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no tiene competencia para apartar del cargo al jefe de Estado y que la suspensión provisional del presidente solo puede ser adoptada por la plenaria de la Cámara.

La Corte Suprema de Colombia se pronunció sobre la controversia generada por el documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta , presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el que se ordenaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio de 2026.

El ministro de la Corte Suprema explicó que, en su criterio, una eventual suspensión del mandatario solo podría producirse después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Cuestionó que una determinación de esta naturaleza pueda ser adoptada por una sola integrante de la Comisión de Acusaciones.

"Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República", señaló. Las declaraciones del ministro se producen en medio del debate suscitado por el documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta, debido a las interpretaciones sobre las competencias constitucionales de la Comisión de Acusaciones. La Corte Suprema también recordó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no tiene competencia para apartar del cargo al jefe de Estado.

Por lo tanto, la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro no puede ser adoptada por la Comisión de Acusaciones, y solo la plenaria de la Cámara puede tomar esta decisión. Esta posición de la Corte Suprema busca aclarar las competencias constitucionales de la Comisión de Acusaciones y evitar cualquier confusión sobre su papel en el proceso de acusación y suspensión del presidente.

La Corte Suprema también recordó que la Constitución Política de Colombia establece que la suspensión del presidente debe ser aprobada por la plenaria de la Cámara, y no por una sola integrante de la Comisión de Acusaciones. En este sentido, la Corte Suprema está reafirmando la importancia de seguir las reglas y procedimientos establecidos en la Constitución para cualquier decisión que afecte al presidente de la República.

La posición de la Corte Suprema también busca proteger los derechos y garantías del presidente, asegurando que cualquier decisión que se tome sea justa y equitativa. En resumen, la Corte Suprema de Colombia se pronunció sobre la controversia generada por el documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta, recordando que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no tiene competencia para apartar del cargo al jefe de Estado, y que la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro solo puede ser adoptada por la plenaria de la Cámara.

Esta posición busca aclarar las competencias constitucionales de la Comisión de Acusaciones y evitar cualquier confusión sobre su papel en el proceso de acusación y suspensión del presidente. La Corte Suprema también recordó que la Constitución Política de Colombia establece que la suspensión del presidente debe ser aprobada por la plenaria de la Cámara, y no por una sola integrante de la Comisión de Acusaciones.

En este sentido, la Corte Suprema está reafirmando la importancia de seguir las reglas y procedimientos establecidos en la Constitución para cualquier decisión que afecte al presidente de la República. La posición de la Corte Suprema también busca proteger los derechos y garantías del presidente, asegurando que cualquier decisión que se tome sea justa y equitativa





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