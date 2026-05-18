La Corte Suprema de Justicia confirma la validez del Abecé y disuelve el alegato del trabajador despedido

La Suprema Corte ha dejado en firme la desvinculación de un trabajador despedido con justa causa por no registrar su devolución de cesantías, así como ha aclarado los plazos y las reglas para las empresas en relación a este trámite. La Sala Laboral ha confirmado que la actitud del trabajador incumple con obligaciones que establece la legislación colombiana, lo que ha desestimado el reclamo del despedido.

El caso del trabajador que fue despedido con justa causa por no legalizar el retiro de sus cesantías La Corte Suprema de Justicia dejo en firme la desvinculación y aclaro las reglas y los plazos que tienen las companias para exigir este tramiteo. que, de ignorarse, puede costar el puesto de trabajo.

Asi lo dejo en claro la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la validez del Abecé para entender el pleito por los $26 billones de pesos del ahorro pensional entre los fondos privados y el Gobierno PetroLa decision de la alta corporación, con ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga Romero, ratifico el fallo de un tribunal de segunda instancia que determinó que la actitud del trabajador constituye una obligaciones que la legislacion colombiana impone. El alto tribunal explicó que este tiempo es adecuado si se tiene en cuenta que este tipo de operaciones financieras conllevan la ejecución de Colonias y capitales privados en Venezuel





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