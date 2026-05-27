La Corte Suprema de Justicia de Colombia le da la razón al alcalde Federico Gutiérrez en caso de denuncia por injuria y calumnia

La Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró que el alcalde Federico Gutiérrez cumplió con los requisitos de la consolidación en un caso de denuncia por injuria y calumnia presentada por la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró que el alcalde Federico Gutiérrez cumplió con los requisitos de la consolidación en un caso de denuncia por injuria y calumnia presentada por la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico.

La denuncia se presentó en junio del año pasado, en la que se acusó al alcalde de tener alianzas con criminales. Sin embargo, el pasado 10 de noviembre la justicia le dio la razón al alcalde y la senadora debió retractarse. A pesar de esto, la senadora no había cumplido con parte del fallo que la obligaba a eliminar todos los mensajes en su contra de las redes sociales.

Esto cambió en las últimas horas después de una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en la que se abrió investigación formal y se citó a indagatoria a la senadora por sus calumnias. El alcalde Gutiérrez manifestó que seguirá exigiéndole respeto por el derecho a la Paz urbana y que si se siente mal con las expresiones de la senadora, ella debe corregirlas.

La senadora, por su parte, escribió en su cuenta de X que seguirá exigiéndole al alcalde respeto por el derecho a la libertad de expresión y que si se siente mal con sus expresiones, ella las corregirá. Sin embargo, el alcalde no le concede ese derecho a la senadora como funcionario y le exige que respete el derecho a la Paz urbana





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