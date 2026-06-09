La Corte Suprema de Justicia de Colombia precisa la definición de sociedad de hecho

La Corte Suprema de Justicia de Colombia precisó que la existencia de una unión marital de hecho no implica la conformación de una sociedad de hecho. Según la sentencia, quien pretenda participar en negocios desarrollados junto a su pareja deberá acreditar la existencia de un proyecto económico común.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia precisó que la existencia de una unión marital de hecho no implica la conformación de una sociedad de hecho .

Según la sentencia, quien pretenda participar en negocios desarrollados junto a su pareja deberá acreditar la existencia de un proyecto económico común. Esto se debe a que la convivencia con una persona no construye una sociedad de hecho y no puede tener una herencia. La Corte explicó que la convivencia puede constituir un indicio relevante, pero no elimina la obligación de demostrar la existencia de un proyecto económico común.

En el caso específico, la pareja en cuestión desarrolló un proyecto económico conjunto, realizaron aportes de capital, trabajo o industria, pero no demostraron de forma específica cuáles negocios o actividades económicas fueron desarrollados conjuntamente y bajo qué condiciones se configuró la asociación. La Corte precisó que la protección patrimonial de las parejas de hecho existe en el ordenamiento jurídico colombiano, pero el acceso a los bienes o negocios del compañero permanente depende de la prueba concreta de una asociación económica y no únicamente de la convivencia





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