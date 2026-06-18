La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a la senadora Martha Peralta a una indagatoria para que responda sobre su presunto rol en el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD). La investigación comenzó con los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien afirmó que Peralta le pidió direccionar un contrato de más de 2,21 mil millones de pesos para una empresa que buscaba un proyecto de maquinaria amarilla.

La magistrada Cristina Lombana ordenó que la Policía condujera a la senadora Martha Peralta a la diligencia, en la que responderá por dos delitos relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo ( UNGRD ).

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a Peralta a una indagatoria para que responda sobre su presunto rol en el entramado de corrupción en la UNGRD. La senadora, del Pacto Histórico, tuvo que acudir a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para responder a las acusaciones.

La investigación comenzó con los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien afirmó que Peralta le pidió direccionar un contrato de más de 2,21 mil millones de pesos para una empresa que buscaba un proyecto de maquinaria amarilla. La Corte Suprema llama a indagatoria a la senadora Martha Peralta por dos delitos en el escándalo de la UNGRD. La Fiscalía, en abril de 2025, compulsó copias para que la Corte investigara a Peralta.

El ente acusador no podía proceder, por cuenta de su fuero de senadora. Según López, el contrato era para el mantenimiento de pozos en La Guajira. Tras una sesión ordinaria el 14 de mayo, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal señalando a Peralta como sospechosa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Una vez se concreten los trámites secretariales, la Corte fijará la fecha en la que la parlamentaria debe acudir a la indagatoria.

Peralta y su defensa intentaron reprogramar la diligencia. La magistrada Lombana no accedió a las solicitudes y, por el contrario, ordenó que la Policía condujera a la parlamentaria guajira reelecta. A lo largo de la tarde de este jueves, 18 de junio, la congresista tendrá que responder varias preguntas sobre el expediente





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