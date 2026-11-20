La Comisión de Regulación de Comunicaciones advirtió a Abelardo de la Espriella por exceder temas y tiempos en sus discursos presidenciales, marcando el quinto incumplimiento.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones ( CRC) emitió una advertencia formal al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tras constatar incumplimientos recurrentes en el marco de las alocuciones presidiales. Esta medida se toma después de que el jefe de Estado superara los límites temporales y temáticos establecidos en sus intervenciones públicas, violando directrices previamente acordadas con el organismo regulatorio.

Cronología de las Alocuciones del Presidente

En un total de cinco de ocho alocuciones realizadas durante su gestión, la entidad reguladora ha notado desviaciones significativas respecto a lo pactado. El caso más reciente involucra el discurso del presidente Abelardo de la Espriella del pasado domingo 15 de noviembre. Durante esta transmisión, la CRC determinó que se abordaron contenidos ajenos a la agenda aprobada y se excedió ampliamente el tiempo de emisión permitido.

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Esta situación representa el segundo incumplimiento grave del presidente de la República. El primer caso ocurrió el pasado 25 de octubre, cuando Abelardo de la Espriella también introdujo temas no autorizados. En aquella oportunidad, el presidente realizó críticas y categorizaciones hacia un sector específico del periodismo y a varios medios de comunicación, desviándose de los ejes temáticos consensuados.

Desviaciones en el Discurso del 15 de Noviembre

La solicitud inicial presentada por Abelardo de la Espriella ante la CRC fue aprobada exclusivamente para tratar cuatro ejes fundamentales. Estos temas eran: las decisiones de la Ley de Rescate Económico o reforma tributaria, la seguridad nacional, la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y las decisiones institucionales contra la corrupción. Sin embargo, la realidad durante la transmisión fue muy diferente a lo planificado.

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El presidente excedió el tiempo permitido en ocho minutos, aproximadamente casi nueve minutos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones había informado con antelación que el discurso debería durar únicamente cuarenta minutos. Esta extensión temporal impidió el cumplimiento estricto de las normas técnicas establecidas para este tipo de intervenciones oficiales.

Agregados Inesperados y Críticas Políticas

La justificación expedida por la Presidencia ante la CRC detallaba contenidos específicos. Respecto a la seguridad nacional, se prometían operaciones contra estructuras ilegales, extradiciones y destrucción de laboratorios. En materia de reconstrucción, se hablaría de medidas de recuperación presupuestales del Fondo Milagro y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

No obstante, la CRC señala que se incluyeron contenidos adicionales no anunciados. Abelardo de la Espriella expuso información sobre educación, agricultura, turismo, empleo e infraestructura. Esto transformó segmentos del discurso en una rendición de cuentas ordinaria. La Comisión determina que esto excedió el propósito informativo específico de la intervención oficial.

Exceso de Exaltación y Control Judicial

El informe de la CRC resalta que el presidente incorporó críticas hacia la administración anterior, del Gobierno Petro. Según la entidad reguladora, hubo expresiones de exaltación de los resultados de dicha gestión anterior. Esto contradice el carácter de urgencia y objetividad que debe tener una alocución presidencial autorizada.

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La CRC realizó estos controles previos, simultáneos y posteriores conforme a la sentencia de tutela del 16 de septiembre de 2025. Esta sentencia fue notificada oficialmente el 9 de octubre de ese mismo año. La entidad debe demostrar el cumplimiento mediante informes públicos, como el expedido el miércoles 18 de noviembre.

Implicaciones y Próximos Pasos Regulatorios

La inclusión de estos temas generales en la alocución dio a ciertos segmentos un enfoque de presentación de resultados de gestión. La Comisión considera que esto no corresponde con la finalidad específica de informar sobre circunstancias urgentes. Abelardo de la Espriella continúa operando bajo la supervisión estricta de la normativa electoral vigente.

La repetición de estas normas establece un precedente importante para la transparencia institucional. La ciudadanía debe ser informada de manera clara y limitada respecto a las situaciones de emergencia o urgencia nacional. Cualquier desviación de estos límites técnicos y temáticos será sancionada por la entidad competente en el futuro.