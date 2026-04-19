La Criminalidad Organizada Asfixia el Atlántico: Extorsión como Motor y Fuga de la Justicia

Investigación revela la estructura tripartita de la criminalidad organizada en el Atlántico, liderada por el Clan del Golfo, con la extorsión como principal fuente de financiamiento. La impunidad y el control carcelario son los mayores obstáculos para la seguridad ciudadana.

La seguridad en Barranquilla y el departamento del Atlántico se ha transformado de incidentes aislados a un intrincado entramado de criminalidad organizada . La extorsión ha trascendido su definición como delito para convertirse en la principal fuente de ingresos ilegales que financia estructuras criminales capaces de desafiar la autoridad del Estado.

A pesar de los esfuerzos operativos desplegados por las autoridades locales y el fortalecimiento del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), los datos de judicialización revelan una brecha alarmante entre las detenciones y la condena efectiva de los infractores. Las estadísticas del Ministerio de Justicia son contundentes: de cada diez individuos capturados, nueve recuperan su libertad.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha corroborado esta grave situación, señalando una impunidad que ronda el 94%. Ante este escenario, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la Cúpula Militar y de Policía, encabezó un Consejo de Seguridad de alto nivel en Baranoa. El objetivo fue trazar estrategias contundentes para combatir la extorsión, el homicidio y las economías ilícitas que amenazan la paz de los habitantes del Atlántico.

Durante la reunión, a la que asistieron alcaldes y altos mandos militares, el Ministro reconoció que las principales amenazas provienen del Clan del Golfo, los grupos Los Costeños y ‘Los Pepes’, además de once estructuras delincuenciales que operan en seis municipios, vinculadas a homicidios, extorsión y narcotráfico.

Una investigación de Luis Trejos, experto en criminalidad de la Universidad del Norte, expone un complejo sistema criminal donde la extorsión es el motor económico de diversas organizaciones. Trejos identifica tres niveles jerárquicos, diferenciados por su alcance y su arraigo territorial, lo que explica la persistencia de la violencia a pesar de las capturas.

En la cúspide, el Nivel 1, se encuentra el Clan del Golfo (AGC). Su participación en el Atlántico es principalmente logística y está ligada al narcotráfico transnacional. Para evitar el desgaste, han optado por la subcontratación, delegando operaciones a grupos locales. Estas organizaciones nacionales han aprendido que el enfrentamiento directo con grupos locales genera altos costos. Por ello, cooptan bandas locales, actuando como franquiciadores que proveen armamento y recursos a cambio de control territorial en zonas estratégicas como la Vía 40 y Puerto Colombia.

El Nivel 2 está integrado por bandas conocidas en los medios de comunicación: Los Pepes, Los Costeños y Los Rastrojos Costeños. Estos grupos son los principales impulsores de la extorsión y el sicariato. Su radio de acción se limita al área metropolitana, pero su crueldad es extrema. Utilizan el terror como herramienta de disuasión, grabando actos de violencia como desmembramientos para intimidar a los comerciantes. Operan con una lógica empresarial, ofreciendo sus servicios de protección o cobro de deudas a organizaciones más grandes, mientras explotan las economías legales de los ciudadanos.

Finalmente, el Nivel 3 lo componen aproximadamente 63 pandillas o ‘combos’, como Los Teletubis o Los Carambolas. Estos grupos son el último eslabón de la cadena, dedicándose al hurto y al microtráfico. Lo más preocupante de la investigación es que estas pandillas son a su vez víctimas de extorsión por parte de los grupos del Nivel 2, a quienes deben pagar una cuota para operar en determinados barrios. Esto genera una cadena de extorsión que oprime tanto a grandes comerciantes como a pequeños delincuentes.

El principal impedimento para desmantelar este sistema no es la falta de detenciones, sino la incapacidad de mantener a los perpetradores tras las rejas. El investigador Luis Trejos subraya que la extorsión es el principal flagelo para los comerciantes, una renta ilegal en constante crecimiento que las autoridades no han logrado contener. La falla estructural se encuentra en las etapas finales del sistema de justicia: la judicialización y el control carcelario.

Las cifras del Ministerio de Justicia, confirmadas por el gobernador Eduardo Verano, indican una alarmante tasa de impunidad del 94%. Trejos enfatiza que el fortalecimiento de la policía y sus equipos especializados es insuficiente si las capturas no se traducen en judicialización efectiva. Además, incluso cuando se logra la condena, las cárceles se han convertido en centros de operación para la extorsión, limitando su capacidad para detener la actividad criminal





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