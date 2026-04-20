La crisis de violencia en el Suroeste antioqueño: un análisis de la expansión del crimen organizado

Un informe revela cómo la disputa por el control de rentas ilegales y la estratégica infraestructura vial han convertido al Suroeste antioqueño en una zona roja marcada por el aumento del homicidio.

El Suroeste antioqueño atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, consolidándose como la segunda subregión más violenta del departamento, solo superada por el Valle de Aburrá. Con un registro de 81 asesinatos en los primeros tres meses del año, distribuidos en 17 de sus 23 municipios, la zona vive una transformación radical en su orden público.

Este fenómeno ha sido minuciosamente analizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la fundación Konrad Adenauer, cuyos informes revelan que el incremento no es producto del azar, sino el resultado de una cruenta disputa territorial por el control de rentas ilegales, el microtráfico y la extorsión. El factor determinante ha sido la incursión de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo, la cual se desplazó desde el Occidente antioqueño con la clara intención de someter a los grupos locales y tomar las riendas de la comercialización de estupefacientes, aprovechando incluso la afluencia de forasteros durante las épocas de cosecha cafetera. La complejidad del conflicto ha escalado significativamente desde 2019, año en que se fragmentó el antiguo bloque regional de esta estructura criminal, dando paso a nuevas facciones como las bandas Carne Rancia y La R. Esta división, lejos de apaciguar las tensiones, atomizó el control criminal, provocando una escalada de violencia que ha afectado profundamente la percepción de seguridad en municipios clave como Jericó, Tarso y Támesis. A esta dinámica se suma la injerencia de organizaciones provenientes del Valle de Aburrá, como La Terraza, conocida en la zona como La Oficina de Andes, junto con las bandas La Miel y Los Triana, que buscan fortalecer su poder mediante la tercerización de sus actividades delictivas a través de hasta 14 clanes familiares que operan en la logística y el sicariato local. Las cifras son alarmantes: la subregión pasó de representar un mínimo 2,93% de los homicidios departamentales en 2010 a un preocupante 18,63% en la actualidad, con una tasa proyectada de 76,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. El impacto es particularmente crítico en Ciudad Bolívar, que encabeza la lista con 16 homicidios, seguido por Andes con 14, municipios que se han convertido en el epicentro de la guerra por el control estratégico. Eventos como la masacre ocurrida el 25 de febrero en Titiribí, que dejó tres víctimas mortales y alteró la tranquilidad de la zona, son síntomas de una estructura delictiva que no duda en atacar para imponer su dominio. Detrás de esta espiral de violencia existe una razón geoestratégica: la construcción de las conexiones viales Pacífico 1, 2 y 3. Estos 293 kilómetros de infraestructura moderna, diseñados para el desarrollo regional, se han convertido en el botín principal de los grupos armados, quienes ven en estos carreteables la ruta ideal para el tráfico transnacional de drogas, el contrabando de armas y la extorsión sistemática a transportistas. La combinación de una geografía estratégica, una infraestructura nueva y la proliferación de grupos criminales independientes crea un panorama desolador que requiere una intervención estatal urgente y articulada para proteger a la población civil y devolver la paz a esta próspera subregión de Antioquia





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