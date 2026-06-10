La crisis silenciosa de la educación media en Colombia

Análisis de las causas estructurales de la deserción escolar en Colombia y las soluciones necesarias para transformar la educación media, incluyendo la obligatoriedad y la modernización técnica.

La crisis de la educación media en Colombia continúa siendo un problema estructural que, pese a su gravedad, no recibe la misma atención mediática que temas como la seguridad o el empleo.

Mientras que estos últimos son considerados factores determinantes para el desarrollo del país, la educación es vista como un motor a largo plazo cuya falta de inversión profundiza los ciclos de pobreza e informalidad. Según datos recientes, el 45% de los estudiantes no logra llegar al grado 11, una cifra alarmante que evidencia las fallas en el sistema educativo. Las causas de esta deserción son múltiples y complejas.

En primer lugar, el acceso sigue siendo un obstáculo crítico, especialmente en zonas rurales dispersas o en regiones afectadas por el conflicto armado. Muchos jóvenes se ven obligados a contribuir a la economía familiar, abandonando las aulas porque no encuentran en la escuela una herramienta para construir su proyecto de vida.

Además, existe una desconexión entre lo que ofrece el currículo escolar y los intereses de los estudiantes. Las matemáticas, las ciencias y las humanidades se enseñan con contenidos rígidos, sin vinculación con el contexto ni el desarrollo de habilidades prácticas. Esto genera desinterés y desmotivación. Para abordar esta crisis, se requieren respuestas diferenciales en los territorios periféricos, donde apenas 1 de cada 100 estudiantes logra una trayectoria educativa integral.

Las soluciones incluyen garantizar condiciones dignas en las escuelas: espacios adecuados, baterías sanitarias, alimentación escolar y horarios extendidos. Asimismo, es crucial formar a los docentes no solo como transmisores de conocimiento, sino como facilitadores que conecten el aprendizaje con la realidad de los estudiantes. Por último, se necesita fortalecer las secretarías de educación, que carecen de personal suficiente para implementar políticas públicas efectivas.

La obligatoriedad de la educación media hasta los 18 años, actualmente en discusión en el Congreso, es un paso necesario para garantizar el derecho a la educación y romper el ciclo de la desigualdad. La educación media técnica también enfrenta desafíos. Creada hace décadas con un enfoque en oficios tradicionales, hoy está desactualizada frente a las demandas del mercado laboral.

Los talleres y la formación docente requieren una modernización urgente para que los jóvenes adquieran competencias específicas y puedan insertarse en un mundo laboral cambiante. Sin estas transformaciones, Colombia seguirá perpetuando la informalidad y la falta de capital humano calificado, mientras la crisis educativa permanece en la sombra de debates más inmediatos





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