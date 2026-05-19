La revelación de las llamadas 'prelistas' por parte de los entrenadores con más días después de la clasificación en la Copa Mundial de Fútbol genera una gran controversia y discusiones en la mayoría de los países clasificados. El fútbol es un deporte de pasiones y es normal que tales listados generen controversias y reacciones. En Colombia, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la 'prelista' con 55 nombres que pueden, eventualmente, ser convocados, pero eso genera controversia y reacciones un poco desafortunadas.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Fútbol en la categoría mayores comienza a agotar rápidamente, teniendo lugar en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio siguiente.

En la mayoría de los países clasificados para este evento, el último tiempo ha sido de gran expectativa y discusión debido a la revelación de las llamadas 'prelistas', en las que los entrenadores detallan un grupo amplio de base de jugadores potenciales en un intento de convocar finalmente a aquellos que disputarán la competición. Dado que el fútbol es un deporte de pasiones, es natural que tales listados generen controversia en gran escala, especialmente entre jugadores, periodistas especializados y aficionados.

Esta situación se repite en casi todas las 48 naciones que disputarán el torneo y genera una gran discusión, como era de esperar, en Colombia. Néstor Lorenzo, técnico de la selección, dio a conocer la 'prelista' con 55 nombres que pueden, eventualmente, ser convocados. Las polémicas, como suele ser el caso, han estado a la orden del día, incluso con reacciones un poco desafortunadas de algunos jugadores, dirigentes y periodistas.

Hasta el punto que cabe cuestionarse si esta medida, ordenada por la FIFA, es requisito necesario ya que los entrenadores ya tienen muy definido el grupo base que llevarán a tierras norteamericanas, salvo por cambios de última hora debido a lesiones o bajo nivel de alguno de los habituales. Habría que ser cautelosos porque son pocas las novedades que quedan por delante tan pocas semanas.

Lo importante en todo caso es que estos rifirrafes sobre la 'prelista' no se conviertan en mayores ni generen controversias gratuitas. De hecho, sería conveniente que Lorenzo no espere hasta el plazo máximo para dar a conocer la lista de los 26 convocados definitivos. En Colombia, donde se observan los niveles de división y polarización Confidentiality, pocas situaciones logran convocar la voluntad y unidad de las mayorías a excepción del fútbol y, especialmente, la selección Colombia absoluta.

Es necesario dejar las controversias atrás y respaldar al equipo que finalmente sea seleccionado. Para nadie es un secreto que hay jugadores inamovibles en la selección, como pasa en muchos otros países, y otros que buscan cupo a última hora. Que se revele la lista de los 26 reclutados pronto y todo el país a apoyar





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