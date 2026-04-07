La Cultura Picotera de Cartagena Demuestra Unidad Tras Accidente de El Imperio

El movimiento picotero de Cartagena se une tras el accidente del picó El Imperio. El Rey de Rocha envía un mensaje de apoyo y resiliencia, destacando la importancia cultural de los picós y la hermandad del movimiento.

La escena picotera de Cartagena ha demostrado una vez más su unidad frente a la adversidad, un espíritu que resuena con fuerza en momentos críticos. Tras el reciente accidente que afectó al camión que transportaba la logística del emblemático picó El Imperio en la ruta hacia Turbaco, las voces del movimiento se han alzado, pero una de las más emotivas y significativas fue la del Rey de Rocha.

Su mensaje, cargado de sentimiento, identidad y un inquebrantable respaldo, resonó profundamente en la comunidad. El Rey de Rocha enfatizó que lo ocurrido no es un suceso aislado para quienes viven la cultura picotera, sino un golpe que se siente como algo colectivo, un daño que afecta a todos los miembros de esta gran familia. “La sangre es más espesa que el agua… y en los momentos difíciles es cuando más se siente”, fueron sus palabras, que reflejan la profunda hermandad y solidaridad que caracteriza a los diferentes picós y a los exponentes de la champeta en la región Caribe, un vínculo que va más allá de la música y se convierte en una fuerza de cohesión social. Esta declaración se produjo pocas horas después de que se confirmara, con alivio generalizado, que a pesar de la gravedad del accidente, no hubo pérdidas humanas, una noticia que trajo consigo un respiro tanto para los seguidores como para los artistas y operadores del sonido. No obstante, el impacto material del percance es considerable, dadas las dimensiones de los equipos que componen estas estructuras musicales y su importancia en la identidad cultural. El Rey de Rocha también reconoció la magnitud de la pérdida material. “Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sabemos que el golpe material también pesa”, agregó, poniendo de manifiesto el esfuerzo, la inversión y el profundo valor simbólico que encierra cada montaje de un picó, cada detalle que construye la experiencia musical y festiva. Más allá del accidente en sí mismo, el mensaje del Rey de Rocha puso de relieve el verdadero significado de estos sistemas de sonido. Los picós representan mucho más que entretenimiento; son depositarios de historia, identidad y tradición en los barrios y comunidades donde se arraigan. Para muchos, un picó como El Imperio es un símbolo de resistencia cultural, de fiesta popular y de expresión colectiva que trasciende generaciones. Es un elemento vital en la vida social y cultural de Cartagena y sus alrededores. En este contexto, las palabras finales del Rey de Rocha se convirtieron en una especie de consigna y un llamamiento a la acción para todo el movimiento picotero: “Porque los imperios no caen… los imperios se levantan más fuertes después de cada prueba”. Esta frase, cargada de esperanza y determinación, se propagó rápidamente en las redes sociales, siendo replicada por seguidores, coleccionistas y amantes de la champeta, quienes ven en este tipo de situaciones una oportunidad para demostrar la fortaleza y la resiliencia del movimiento. Mientras las investigaciones sobre las causas exactas del accidente avanzan, el respaldo al Imperio sigue creciendo, manifestando la solidaridad y el apoyo incondicional que caracteriza a esta comunidad. Lo ocurrido no solo ha generado preocupación por los daños materiales, sino que también ha reforzado los lazos dentro de una cultura que, históricamente, ha sabido sobreponerse a las dificultades, mostrando siempre una capacidad admirable para la renovación y la perseverancia





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