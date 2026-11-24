La CUT lidera la exigencia de un salario mínimo 2027 superior al 10%, enfrentando las propuestas empresariales del 9,5%. Conoce fechas clave y posiciones en la mesa de concertación.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), bajo la presidencia de Nelson Alarcón, ha establecido una línea roja clara para las negociaciones del salario mínimo 2027: no respaldará ninguna cifra inferior al 10% de aumento. Esta postura firme se anunció a cuatro días de la instalación oficial de la mesa de concertación salarial, programada para el 27 de noviembre. La directiva sindical subrayó que su propuesta definitiva deberá posicionarse en el terreno de los dos dígitos, marcando una diferencia significativa con las expectativas del sector privado.

Alarcón confirmó que la cifra exacta que defenderán las centrales obreras se dará a conocer el 10 de diciembre, momento en el cual se presentará una propuesta conjunta. En este documento oficial participarán, además de la CUT, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y dos confederaciones de pensionados. El objetivo es unificar criterios para maximizar el poder adquisitivo de los trabajadores en el próximo año laboral.

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Rechazo a cifras empresariales y aclaración sobre el 38%

El dirigente sindical descartó rotundamente que el incremento del 38% que circuló en versiones de prensa corresponda a una posición institucional de los sindicatos. Alarcón explicó que esa cifra, mencionada anteriormente por el ex presidente de la CUT Fabio Arias, no representa la posición oficial de la bancada sindical actual. Se trata de una cifra descontextualizada que no cuenta con el respaldo institucional de las organizaciones negociadoras en esta ronda de conversaciones.

A pesar de no revelar el número exacto, Alarcón fue categórico al establecer la condición mínima para avanzar en la concertación. Declaró abiertamente que debe tratarse de un ajuste en dos dígitos, excluyendo la posibilidad de aceptar un reajuste de un solo dígito. Esta decisión pone en tensión la negociación, dado que el sector empresarial ha planteado incrementos que oscilan entre el 8% y el 9,5%, valores que la CUT considera insuficientes para las condiciones actuales.

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Defensa del salario mínimo vital constitucional

La posición de la CUT no se limita a indicadores económicos tradicionales, sino que apela al concepto de salario mínimo vital contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política. Alarcón sostuvo que la discusión debe trascender los cálculos automáticos para incorporar la realidad del costo de vida, asegurando que la remuneración permita cubrir necesidades básicas como educación, salud, vivienda y recreación.

El presidente de la CUT argumentó que el ajuste debe contribuir a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y reducir las desigualdades estructurales. Según su interpretación, el salario no debe limitarse a garantizar la simple subsistencia, sino que debe permitir el bienestar integral de los hogares. Esta enfoque constitucional añade una capa de urgencia moral y legal a las exigencias sindicales frente a los cálculos estrictamente financieros.

Fechas clave y participantes en la mesa de concertación

La mesa de concertación tendrá su instalación formal el 27 de noviembre, marcando la primera negociación salarial del Gobierno de Abelardo De La Espriella. El proceso estará encabezado por la ministra de Trabajo, Natalia López, quien contará con nuevos representantes de ambos sectores. Por la parte sindical liderará las negociaciones Nelson Alarcón, mientras que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) estará representada por su nueva presidenta, Luz Stella Murgas.

El calendario oficial contempla la publicación de indicadores económicos fundamentales para sustentar las discusiones. El 30 de noviembre se dará a conocer el dato de Productividad Total de los Factores (PTF) y posteriormente se divulgará la inflación de noviembre, datos a cargo del Dane. Estos números servirán como referencia técnica obligatoria para equilibrar las posturas extremas de ambas partes.

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Plazos finales y posibles escenarios de conflicto

El primer plazo para alcanzar un consenso formal vence el 15 de diciembre. Si no se logra acuerdo en esa fecha, podrán convocarse sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 29 de diciembre. En caso de que persistan las diferencias estructurales entre los sectores, el Gobierno tendrá la facultad legal de establecer el incremento del salario mínimo por decreto, resolviendo el impase administrativo.

Alarcón aseguró que las organizaciones sindicales permanecerán en la mesa hasta el final de las conversaciones, bajo la premisa de buscar consensos reales. Sin embargo, advirtió que las centrales no acompañarían una decisión unilateral que establezca un incremento inferior al 10%. Si se presentara ese escenario, dejarían constancia formal de su desacuerdo y evaluarían alternativas legales y jurídicas para proteger los intereses de los trabajadores.

El nuevo salario mínimo comenzará a regir el 1 de enero de 2027, por lo que la velocidad de las negociaciones es crucial. La CUT mantiene su compromiso de no abandonar la mesa, pero también su determinación de no validar aumentos que considere injustos. El resultado de esta confrontación definirá no solo el poder adquisitivo, sino también el costo laboral para miles de empresas en Colombia para el próximo año fiscal.