La danza del Atlántico abre caminos hacia la innovación y el diálogo con las nuevas tecnologías

La Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico organizó un taller sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la danza, que reunió a 30 asistentes entre directores, formadores y artistas de la danza. La capacitación estuvo a cargo de Jaime Castro Mozo, quien destacó que las tecnologías emergentes permiten fortalecer las prácticas pedagógicas y ampliar las posibilidades creativas de artistas y docentes.

La danza del Atlántico continúa abriendo caminos hacia la innovación y el diálogo con las nuevas tecnología s. En el Museo del Atlántico, se llevó a cabo el taller 'Rutas emergentes entre la danza y la inteligencia artificial', una jornada de formación organizada por la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

El espacio reunió a 30 asistentes entre directores, formadores y artistas de la danza, quienes durante ocho horas profundizaron en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la creación coreográfica, la pedagogía, la investigación artística y la producción musical. La capacitación estuvo a cargo de Jaime Castro Mozo, gestor cultural de Santa Marta, licenciado en Artes Escénicas, ingeniero de sistemas y docente con amplia experiencia en procesos de formación artística.

Durante el encuentro, los participantes exploraron herramientas de inteligencia artificial orientadas a la creación musical inspirada en las tradiciones y expresiones folclóricas, así como recursos que facilitan la reflexión, escritura y documentación de la danza como soporte para investigaciones y procesos pedagógicos.

'Nos encontramos en la segunda fase de este ciclo de capacitaciones liderado por la Secretaría de Cultura del Atlántico, dirigido a maestros de danza de diferentes municipios del departamento. En una primera etapa, realizada en 2025, logramos acercarnos a la inteligencia artificial como una herramienta para la cocreación y la expansión de la creatividad de los maestros, y ahora avanzamos hacia su aplicación en los procesos de creación de la danza', explicó Castro.

El formador destacó que las tecnologías emergentes permiten fortalecer las prácticas pedagógicas y ampliar las posibilidades creativas de artistas y docentes.

'Como maestros estamos llamados a mantenernos a la vanguardia. La inteligencia artificial nos permite potenciar nuestra práctica pedagógica y seguir entregando lo mejor en el campo artístico y cultural. La idea es que todo este conocimiento impacte positivamente a las comunidades y a los estudiantes con los que trabajan nuestros directores y formadores de danza', afirmó.

Asimismo, invitó a los gestores y artistas del departamento a aprovechar estos espacios gratuitos promovidos por la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

'La inteligencia artificial llegó para quedarse y debemos aprender a utilizarla de manera consciente y creativa. Estas oportunidades de formación fortalecen nuestras capacidades y abren nuevas posibilidades para el desarrollo artístico y cultural del Atlántico', concluyó.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, destacó que esta segunda fase del taller refleja el compromiso del Gobierno de Eduardo Verano con la formación continua de artistas y gestores culturales del departamento, integrando nuevas herramientas tecnológicas a los procesos creativos y pedagógicos de la danza.

'Con este nuevo encuentro queremos seguir demostrando que la danza del Atlántico no solo preserva sus raíces, sino que también se proyecta hacia el futuro. Apostarle a la inteligencia artificial aplicada al arte es abrir nuevos caminos para la creatividad de nuestros bailarines, maestros y coreógrafos, quienes hoy cuentan con más herramientas para enriquecer su trabajo y fortalecer sus procesos de formación', expresó.

La funcionaria agregó que la Secretaría de Cultura y Patrimonio continúa ampliando espacios de capacitación que permiten acercar a los artistas a nuevas tendencias y metodologías de creación. J Balvin cierra con broche de oro su gira 'Ciudad Primavera' en Cartagena con Jimmy Butler como invitado de lujo 'Acercar a nuestros gestores culturales a estos conocimientos no solo amplía su visión y fortalece sus prácticas artísticas, sino que también permite proyectar el talento del Atlántico hacia escenarios nacionales e internacionales, consolidando al departamento como un referente cultural', afirmó.

La coordinadora del Área de Danza de la Secretaría de Cultura del Atlántico, Armida Meriño, resaltó el valor de la experiencia para los participantes y la importancia de incorporar nuevas herramientas al proceso creativo.

'La danza es un lenguaje universal que siempre ha dialogado con su tiempo y la tecnología es una herramienta más para expresar y crear', expresó





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danza Del Atlántico Inteligencia Artificial Capacitación Formación Artística Tecnología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Desde prisión, 25 cabecillas siguen ordenando extorsiones en Barranquilla y el Atlántico”El comandante de la Policía Metropolitana, general Miguel Camelo Sánchez, aseguró que 18 de estos delincuentes pertenecen a la estructura de Los Costeños y siete son de Los Pepes.

Read more »

Este lunes 8 de junio se va la luz en estos municipios del AtlánticoLa empresa Air-e Intervenida anuncia trabajos eléctricos en los circuitos Caracolí 4 y 5.

Read more »

Atlántico insta a viajeros que asistirán al Mundial vacunarse contra el sarampiónAnte brotes de sarampión en países sede del Mundial, la Gobernación del Atlántico activó un plan especial en el aeropuerto. En dicha terminal aérea, las alcaldías de Soledad y Malambo ofrecen vacunación gratuita y permanente.

Read more »

Tres muertos y cuatro heridos dejó atentado armado en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para determinar los móviles de esta triple matanza y capturar a los agresores.

Read more »