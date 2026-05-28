La decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión provisional de un artículo del decreto que establece que la junta directiva del Banco de la República no puede sesionar sin la presencia del ministro de Hacienda, abre un panorama jurídico, político y económico en el país.

La decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión provisional de un artículo del decreto que establece que la junta directiva del Banco de la República no puede sesionar sin la presencia del ministro de Hacienda, abre un panorama jurídico, político y económico en el país.

El banco debe actuar con independencia, pero la decisión del Alto Tribunal da un nuevo giro al choque que tiene el Gobierno nacional con el Banco de la República (Banrep) desde hace unos meses. En marzo pasado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantó de la mesa y anunció que el Ejecutivo rompía relaciones con el Emisor por el aumento de las tasas de interés. Tras la pelea, el decreto fue demandado ante el Alto Tribunal.

Ahora la decisión cautelar fue tomada por la Sección Primera del Consejo de Estado que estudia la demanda que pide anular el apartado que establece las condiciones para que el Banco sesione y que concretamente dice que las juntas deben realizarse con presencia, quien la presidirá. Mientras toma una decisión de fondo, el Alto Tribunal determinó que la actividad de la institución no puede estar sujeta a la participación del Ejecutivo y suspendió, por ahora, la regla.

La decisión del Consejo de Estado recuerda que coordinar no es subordinar y presidir no es vetar. La autonomía del Banco de la República protege la estabilidad económica, la confianza y el bolsillo de los colombianos. La institución no puede depender de una silla vacía.

El banco debe actuar con independencia, pero la decisión del Alto Tribunal da un nuevo giro al choque que tiene el Gobierno nacional con el Banco de la República (Banrep) desde hace unos meses.

En marzo pasado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantó de la mesa y anunció que el Ejecutivo rompía relaciones con el Emisor por el aumento de las tasas de interés. Tras la pelea, el decreto fue demandado ante el Alto Tribunal.

Ahora la decisión cautelar fue tomada por la Sección Primera del Consejo de Estado que estudia la demanda que pide anular el apartado que establece las condiciones para que el Banco sesione y que concretamente dice que las juntas deben realizarse con presencia, quien la presidirá. Mientras toma una decisión de fondo, el Alto Tribunal determinó que la actividad de la institución no puede estar sujeta a la participación del Ejecutivo y suspendió, por ahora, la regla.

La decisión del Consejo de Estado recuerda que coordinar no es subordinar y presidir no es vetar. La autonomía del Banco de la República protege la estabilidad económica, la confianza y el bolsillo de los colombianos. La institución no puede depender de una silla vacía





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