La defensa de Santiago Botero presenta queja contra comisario de familia

La defensa del excandidato presidencial, Santiago Botero, ha presentado una queja ante la Procuraduría contra el comisario de familia Amin Francisco Sanabria Aislant, acusándolo de participar en un 'montaje' contra el excandidato.

La defensa del excandidato presidencial, Santiago Botero , ha presentado una queja ante la Procuraduría contra el comisario de familia Amin Francisco Sanabria Aislant . Según la defensa, el comisario habría participado en un 'montaje' contra el excandidato, violando principios como la imparcialidad, la reserva del expediente, la transparencia, el debido proceso y la proporcionalidad.

La defensa argumenta que el comisario se habría prestado a crear narrativas infundadas en distintos medios de comunicación contra el excandidato, a pesar de que existen hechos que deben ser materia de investigación. Entre estos hechos se encuentran las exigencias de 36 millones de pesos mensuales para la expareja de Botero, Manuela Echeverri, así como la entrega de un apartamento en Cartagena valorado en cerca de veinte mil pesos.

La defensa sostiene que estas exigencias demostrarían que el comisario estaba más interesado en obtener dinero que en proteger a la víctima de violencia intrafamiliar. La expareja de Botero, Manuela Echeverri, ha hablado públicamente sobre la violencia que sufrió durante su relación con el candidato presidencial, y ha reconocido que ha comenzado a entender lo que había sufrido durante ese tiempo.

La defensa de Botero argumenta que la queja presentada ante la Procuraduría es una de las primeras acciones jurídicas emprendidas en contra de personas que estarían implicadas en el 'montaje' contra el excandidato





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