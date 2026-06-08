La definición del campeón de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot

El campeón de la Liga BetPlay se definirá en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional buscará la remontada en Medellín y Junior FC quiere sellar el bicampeonato.

Se define el campeón de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional buscará la remontada en Medellín, mientras que Junior FC quiere sellar el bicampeonato.

La definición del primer campeón del fútbol colombiano en 2026 tendrá como escenario el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional y Junior FC volverán a encontrarse en el compromiso decisivo de la serie final. Mientras el conjunto rojiblanco intentará administrar la ventaja obtenida en la ida, el cuadro verdolaga buscará apoyarse en su localía para intentar una remontada que le permita cambiar la historia del campeonato





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