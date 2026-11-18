El fracaso de la reforma tributaria revela la crisis de liderazgo, la fractura entre No. 1 y No. 2, y la pérdida de credibilidad institucional en Colombia.

El intento de aprobar la reforma tributaria en Colombia ha culminado en un fracaso estrepitoso que ha expuesto las profundas grietas dentro del ejecutivo. Esta derrota no solo refleja la incapacidad técnica del proyecto, sino que evidencia una fractura política severa entre los principales actores gubernamentales, especialmente entre la figura identificada como No. 1 y su correligionario, el No. 2. El resultado inmediato es la reactivación de las protestas sociales y la consolidación de un discurso opositor centrado en la resistencia a las privatizaciones y la inseguridad.

El origen narrativo del fracaso tributario

El proceso began con una dinámica política donde la imagen era el factor determinante sobre el contenido. Durante la etapa inicial, el candidato identificado como No. 1 presentaba una fórmula electoral con contradicciones evidentes y un equipo estratégico operando en la sombra para gestionar los desafíos públicos. La narrativa predominante se centraba en la percepción y el marketing político, utilizando una mezcla de populismo multinacional, maquillaje visual y entrenamiento de imagen para ganar la confianza del electorado. Sin embargo, esta estrategia de envoltura y desinformación, junto con el uso de bodegas para inducir emociones, cumplió su ciclo y dejó de ser suficiente para gobernar efectivamente.

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La transición del discurso político a la gestión de resultados reveló las insuficiencias del modelo. El problema central surgió cuando el No. 2 comenzó a cuestionar la idoneidad y la capacidad ejecutiva del No. 1. Esta desconfianza interna generó una sensación de desinflamiento en la figura principal, haciendo visibles las costuras del acuerdo y volviendo inverosímil el relato oficial. La percepción de tramoyismo político se volvió evidente, dañando la credibilidad necesaria para impulsar una legislación compleja como la reforma tributaria.

La dinámica del poder: No. 1 y No. 2

La fractura interna se profundizó cuando el No. 2, creyendo que era su momento de tomar el protagonismo, abandonó su rol de anonimato. Presa de la soberbia, esta figura intentó atribuirse el resultado político y saltar al primer plano para iniciar lo que el análisis describe como un 'diunvirato' mediante el juego de la gallina. Este juego estratégico implicó que ambos jugadores avanzaran hacia una colisión segura sin ser enemigos directos, simplemente porque ninguno quería ceder en su temeridad por mantener su posición. Esta dinámica de poder estéril impidió la construcción de consensos necesarios para la reforma.

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La creencia de invulnerabilidad, comparada con la figura de Aquiles, cegó a los principales actores ante los peligros de su propia estrategia. Ignoraron el cambio caprichoso de las percepciones públicas, algo bien conocido en las encuestas de opinión. Las favorabilidades resultaron ser volátiles, confirmadas por el voto de castigo y la caída en desgracia de antiguos aliados. En la política, el tiempo transcurre despacio y siempre existe el espacio para la revancha, una realidad que demostró el reciente fracaso legislativo.

Impacto en la seguridad y las privatizaciones

La derrota de la reforma tributaria tiene consecuencias directas y negativas en otros grandes temas de política pública, especialmente en el ámbito de la seguridad. La imagen del elegido, el No. 1, es ahora percibida por la ciudadanía y los analistas como débil e indecisa. Esta percepción se ve reforzada por la maraña de versiones, contradicciones y cambios de rumbo que ha emitido su administración, lo que erosiona la autoridad del ejecutivo. La inseguridad, un pilar fundamental de la gobernanza, sufre cuando la imagen del liderazgo se desmorona por falta de coherencia.

Además de la crisis de imagen, este tropiezo legislativo sirve como el catalizador principal para la oposición. El fracaso proporcionará el pegamento necesario para la construcción de una plataforma de batalla política centrada en el riesgo de las privatizaciones. Las manifestaciones de la semana actual son la primera manifestación física de este malestar acumulado. La oposición utilizará este momento para consolidar su narrativa de resistencia contra lo que perciben como una agenda económica insostenible y una gestión pública deficiente.

El peso de la imagen en la política actual

La lección final de este episodio es que, incluso en la derrota, la imagen sigue siendo el elemento crucial. La política no se decide solo en los números o en la tecnicidad de los proyectos, sino en la percepción que los ciudadanos tienen de la capacidad de sus líderes. La mezcla de emociones inducidas, desinformación y estrategia de imagen ya no funciona cuando se enfrenta a la realidad de los resultados. La sociedad exige coherencia y capacidad, no solo una envoltura atractiva.

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La caída del No. 1 y la disputa con el No. 2 han dejado un enorme 'coletazo' político que definirá el resto de la gestión gubernamental. La falta de unidad y la competencia interna han facilitado el trabajo de la oposición, que ahora tiene una bandera clara: evitar las privatizaciones y exigir soluciones reales a la seguridad. La reforma tributaria, más allá de su contenido económico, se convierte en el símbolo de una era de gobernabilidad fracturada que necesita ser superada mediante la reconstrucción de la confianza institucional.