La Desiluminación Política: El Auge de la Duda y la Crisis de la Verdad en Colombia

Análisis sobre la creciente desconfianza en la información, la manipulación de la realidad y el impacto de este fenómeno en la política y la opinión pública colombiana. Se explora el concepto de 'desiluminación' y sus consecuencias para la democracia.

Hace unas semanas, la nación escuchó al presidente Petro alertar sobre un supuesto fraude electoral, sin presentar evidencia verificable alguna. Esta no era una denuncia fundamentada; era, en esencia, la siembra de la duda. En el ámbito político, la duda tiene la capacidad de minar la confianza y fragmentar el debate. Esto nos desvía de los hechos, relegando la realidad a un segundo plano.

Hemos sido testigos del presidente manipulando cifras relativas al sistema de salud, distorsionando los datos concernientes a la matriz energética del país. Asimismo, lo hemos oído desdeñar las opiniones de expertos en aviación e inventar términos matemáticos, exhibiendo una pose erudita, pero carente de fundamento científico. Sus colaboradores restan importancia a las matemáticas, su administración desfinancia la investigación, y sus más fervientes seguidores están prestos a validar cualquier declaración de su líder, aunque esta contradiga la verdad. No son simples errores del presidente: es una estrategia política deliberada. Ya no se trata de discutir los hechos, sino de desplazarlos, reescribirlos o reinterpretarlos hasta que se ajusten al relato conveniente. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. En Estados Unidos, el expresidente Trump no necesitó demostrar un fraude electoral para movilizar a sus seguidores más radicales: bastó con sembrar la sospecha. En Brasil, Jair Bolsonaro no refutó la evidencia científica durante la pandemia; simplemente la convirtió en materia de opinión. Los hechos, la ciencia y la experiencia son sometidos a la opinión, y esta es validada a través del “me gusta”. Este fenómeno ha sido denominado ‘desiluminación’. En Colombia, la política y la opinión pública comienzan a transitar por este camino oscuro. No es un problema de falta de información, sino del uso manipulado de esta. La política ya no se centra en debatir sobre la realidad, sino en competir con ella. Los líderes políticos y de opinión de esta era no necesitan rigor ni profundidad: les basta con aparentarlos. A sus seguidores no les importan sus contradicciones o sus mentiras demostradas, pues su vínculo no es racional sino identitario: no evalúan si la información es precisa, sino que se reconocen en quien la emite. No se trata de verificar, sino de pertenecer. Solo así se explica que ahora justifiquen lo que antes criticaban y que guarden silencio ante lo que antes les indignaba. El riesgo para la democracia radica en que, sin un mínimo de apego a la verdad, a los hechos verificables y a las cifras confiables, el debate público se vuelve inviable y la política se reduce a un choque de narrativas. La solución no reside en retroceder a una época donde solo unos pocos tenían acceso a la información y eran los únicos que podían interpretarla. La solución reside en reconstruir la confianza en instituciones lideradas por personas que saben lo que dicen y explican lo que hacen; en otorgar relevancia a intermediarios cualificados (la academia y los medios de comunicación rigurosos, por ejemplo); en formar una opinión pública con el criterio suficiente para no aceptar sin reservas el relato de sus líderes, por más atractivo o viral que sea.\El deterioro de la confianza en la información y la primacía de las narrativas subjetivas sobre los hechos objetivos representan un desafío crítico para la democracia. La creciente polarización política y el auge de las redes sociales han facilitado la propagación de desinformación y la formación de “burbujas” informativas, donde los individuos solo se exponen a perspectivas que confirman sus creencias preexistentes. Este fenómeno, caracterizado por la “desiluminación”, socava la capacidad de la sociedad para discernir entre la verdad y la falsedad, erosionando los cimientos del debate público y la toma de decisiones informadas. La ausencia de un compromiso con la verdad y la integridad de la información amenaza la legitimidad de las instituciones democráticas y la participación ciudadana.\Para contrarrestar esta tendencia, es crucial fortalecer la educación mediática y el pensamiento crítico. Los ciudadanos deben ser capacitados para evaluar críticamente las fuentes de información, identificar sesgos y reconocer las tácticas de manipulación. Es esencial promover la alfabetización digital y el uso responsable de las redes sociales. Además, es fundamental apoyar el periodismo riguroso y la investigación académica, así como fortalecer las instituciones que promueven la verificación de hechos y la transparencia. La recuperación de la confianza en la información requiere un esfuerzo colectivo, que involucre a los medios de comunicación, las instituciones educativas, los gobiernos y la sociedad civil. Solo a través de un compromiso firme con la verdad y la promoción de un debate público informado y basado en evidencia, podremos preservar la democracia y garantizar un futuro sostenible





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