Productores de la Región Central y Bogotá ofrecen alimentos típicos en la feria La Despensa Andina el 22 de noviembre. Conoce la agenda y la ubicación.

Este domingo 22 de noviembre, Bogotá recibe la feria La Despensa Andina en la Plazoleta de Lourdes, un evento que conecta a productores del campo con consumidores urbanos. La cita se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., ofreciendo una muestra significativa de la agricultura regional y el emprendimiento local sin intermediarios excesivos.

Oferta de 40 Productores y Emprendedores

La iniciativa reunirá a 40 productores, transformadores y emprendedores provenientes de Meta, Huila, Cundinamarca, Tolima y Boyacá. A este grupo se suman 15 negocios adicionales vinculados a la estrategia Hecho en Bogotá, que presentarán propuestas de moda, decoración, cuidado personal y postres. Esta combinación busca diversificar la oferta comercial y apoyar directamente la economía de los pequeños generadores de ingresos en la capital y sus alrededores.

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Gastronomía Típica y Productos Transformados

Los visitantes podrán adquirir frutas, hortalizas, aguacates, plátanos, café, chocolates, mermeladas, salsas y encurtidos directamente de su origen. La experiencia gastronómica incluye preparaciones tradicionales como arepas, envueltos, mantecadas, tamales regionales y la reconocida lechona tolimense. Esta variedad alimenticia refleja la riqueza cultural de la Región Central y permite a los bogotanos probar sabores auténticos sin salir de la ciudad.

Posicionamiento de la Secretaría Distrital

María del Pilar López, secretaria distrital de Desarrollo Económico, expresó el objetivo de acercar el campo a la ciudad para generar nuevos espacios de comercialización. La autoridad destacó la importancia de permitir que los productores encuentren más clientes y reduzcan su dependencia de los canales tradicionales. La feria es organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través de la estrategia Mercados Campesinos, en articulación con la RAP-E Región Central y la Agencia de Comercialización de Cundinamarca.

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Impacto en la Cadena de Suministro Local

La apuesta principal es facilitar el encuentro directo entre quienes producen y transforman alimentos en los territorios y los consumidores de Bogotá. Este modelo busca abrir oportunidades para que pequeños productores y emprendimientos encuentren nuevos compradores de manera eficiente. La entrada gratuita al evento sirve como una oportunidad para conocer productos de distintas regiones del país y acercarse a quienes están detrás de su cultivo, elaboración y comercialización.

Agenda Cultural y Horarios de Atención

Además de la oferta comercial, La Despensa Andina incluirá una agenda cultural y gastronómica con actividades relacionadas con las tradiciones de la Región Central. La jornada está abierta al público general durante todo el día en la Plazoleta de Lourdes, desde la mañana hasta la tarde. Esta integración de comercio y cultura refuerza el valor social del evento, promoviendo el intercambio de saberes y la apreciación por la identidad regional.