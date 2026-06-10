La diabetes en Colombia: un desafío para la atención médica integral

La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en Colombia. La atención médica integral y la detección temprana de la enfermedad son clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Aproximadamente 8 de cada 100 personas viven con diabetes en Colombia, lo que significa que miles de personas podrían estar conviviendo con esta enfermedad. Si la diabetes no se detecta a tiempo, puede provocar complicaciones que afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes.

La forma en que se aborda la enfermedad está cambiando, enfocándose en condiciones y mejorando la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. La atención médica integral incorpora factores como la dieta, el ejercicio y el tratamiento para actuar sobre varios factores de riesgo al mismo tiempo. Esto permite un manejo más completo de la enfermedad y una mejor calidad de vida para quienes la padecen.

Identificar la enfermedad en sus primeras etapas es crucial para iniciar tratamientos oportunos. La diabetes tipo 1 y 2 pueden iniciar en la niñez o en la edad adulta, y se caracterizan por síntomas como la necesidad frecuente de orinar, sed inusual, fatiga y dificultad para enfocar la visión. Es importante que las personas busquen atención médica si experimentan estos síntomas. La detección temprana de la diabetes puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir complicaciones.

La industria farmacéutica, como Lilly, está enfocada en desarrollar soluciones que respondan a la realidad de la diabetes. La atención médica integral y la detección temprana de la enfermedad son clave para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes





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