La DIAN confirma que no se pueden embargar las tarjetas de crédito

La entidad tributaria explica que las medidas de embargo solo proceden frente a obligaciones en mora y bajo procesos formales establecidos, y avisa a los contribuyentes sobre el riesgo de caer en desinformación sobre supuestos embargos.

La DIAN (Dirección de Impuestos Nacionales) clarificó que las tarjetas de crédito no pueden ser embargadas porque el dinero disponible pertenece a los bancos y no al contribuyente.

La entidad también explicó cuáles son los productos financieros y bienes que podrán quedar bajo medidas de embargo por deudas tributarias. Las deudas tributarias tienen una condición especial que las deja por fuera de este tipo de procesos.

Además, la DIAN hizo un llamado a los contribuyentes para evitar caer en desinformación y creen en supuestos embargos a tarjetas de crédito





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DIAN Tarjetas De Crédito Embargo Deudas Tributarias Las Deudas Tributarias Tienen Una Condición Es Pero Hay Otros Productos Y Bienes Que Podrían Qued

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