La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recaudó $3,17 billones mediante el Decreto Legislativo 1419 de 2026, superando la meta para la reconstrucción post-sismo.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó un resultado financiero significativo al recaudar un total de $3,17 billones de pesos mediante el mecanismo de alivio tributario. Esta suma representa un excedente del 17,2% sobre la meta inicial de $2,7 billones que la entidad había proyectado para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el desastre natural. El objetivo principal de esta iniciativa era financiar la atención de emergencia y la reconstrucción de los territorios impactados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Ejecución del Decreto Legislativo 1419 de 2026

El instrumento legal que habilitó esta operación fue el Decreto Legislativo 1419 de 2026, establecido por el Gobierno Nacional como una herramienta crucial para la estabilización económica tras el sismo. Durante los 64 días que duró la vigencia del beneficio, entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre, la entidad logró alcanzar un cumplimiento del 117,2% de los objetivos trazados. Este margen de éxito generó $465.518 millones adicionales frente a lo inicialmente proyectado, demostrando la efectividad del mecanismo de reducción de sanciones e intereses.

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Participación masiva de contribuyentes y empresas

La respuesta del sector contributivo fue abrumadora, con un registro de 161.304 personas jurídicas y naturales que se acogieron a la medida para regularizar su situación fiscal. Estos actores generaron un total de 335.101 recibos de pago, poniéndose al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias pendientes. La cifra refleja una alta participación ciudadana y empresarial en la búsqueda de normalización financiera tras el período de crisis.

Composición fiscal del recaudado en noviembre

El análisis detallado de los ingresos revela que el impuesto sobre las ventas (IVA) fue el componente principal, aportando $1,29 billones, lo que representa el 40,6% del total recaudado. Le siguió el impuesto sobre la renta con una contribución de $863.374 millones, equivalente al 27,3%, y la retención en la fuente con $503.171 millones, correspondiente al 15,9%. Juntos, estos tres conceptos fiscales concentraron el 83,8% de los recursos obtenidos a través de la reducción de penalidades.

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Concentración territorial en Bogotá y Medellín

La distribución geográfica de los ingresos mostró una fuerte concentración en los principales centros económicos del país. Bogotá encabezó el listado con $1,30 billones, representando el 41,1% del recaudo nacional total. En segundo lugar se posicionó Medellín con $453.365 millones (14,3%), seguida por la Dirección Seccional Operativa de Grandes Contribuyentes con $394.892 millones (12,5%). Estas tres jurisdicciones acumulaban cerca del 68% de los fondos totales.

Resolución de deudas recientes y antiguas

El comportamiento de las obligaciones regularizadas indica que la mayoría de los contribuyentes utilizaron el beneficio para normalizar compromisos recientes y evitar el acumulado futuro. De los 335.101 recibos emitidos, 223.946 correspondieron a deudas con menos de un año de antigüedad, lo que equivale a aproximadamente dos de cada tres pagos. No obstante, también se registraron cerca de 1.971 recibos asociados a obligaciones con dos o más años de vencimiento, demostrando el uso del mecanismo para saldar deuda histórica.