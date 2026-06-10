La Dimayor sanciona a jugadores de Atlético Nacional y Junior por hechos violentos en la final de la Liga BetPlay

La Dimayor impuso suspensiones y multas a jugadores de ambos equipos por hechos ocurridos en la final de la Liga BetPlay. La final de la Liga BetPlay I-2026, que terminó con la estrella número 12 para Junior de Barranquilla, dejó consecuencias disciplinarias para jugadores de los dos equipos. La Dimayor sancionó a siete futbolistas de Junior y Atlético Nacional por situaciones ocurridas durante el partido de vuelta, disputado el 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La Dimayor impuso suspensiones y multas a jugadores de ambos equipos por hechos ocurridos en la final de la Liga BetPlay. La final de la Liga BetPlay I-2026, que terminó con la estrella número 12 para Junior de Barranquilla, dejó consecuencias disciplinarias para jugadores de los dos equipos.

La Dimayor sancionó a siete futbolistas de Junior y Atlético Nacional por situaciones ocurridas durante el partido de vuelta, disputado el 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El Comité Disciplinario del campeonato tomó decisiones luego de revisar los hechos registrados en el cierre del compromiso, en el que varios jugadores de ambos clubes protagonizaron momentos de tensión.

El ambiente se calentó en el tramo final del encuentro y continuó después del pitazo definitivo, cuando el equipo barranquillero celebraba el título. Las sanciones más fuertes fueron para Juan Manuel Zapata, de Atlético Nacional, y Jesús Rivas, de Junior. Ambos fueron expulsados de manera directa por un enfrentamiento que, según el informe disciplinario, incluyó conducta violenta y lenguaje ofensivo. Por esos hechos, cada uno recibió dos fechas de suspensión y una multa de $1.167.270.

La Dimayor sustentó la decisión en el artículo 63 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. La medida implica que los dos jugadores deberán cumplir sus fechas de castigo en los próximos compromisos oficiales de sus respectivos equipos. La Dimayor rechazó lo ocurrido y aseguró que ‘no existe ninguna justificación’ para los disturbios registrados tras el compromiso.

Las autoridades reportaron la muerte de Johan Alexander Leal Portela, hincha de 22 años, y al menos 16 personas heridas en medio de enfrentamientos en inmediaciones del Atanasio Girardot, además de agresiones que incluyeron el ataque a una cabina de transporte público





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