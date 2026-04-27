La Distribución Independiente: El Eslabón Invisible pero Esencial de la FILBo

La Feria del Libro de Bogotá destaca el papel crucial de la distribución independiente, ejemplificado por La Diligencia Libros, que conecta editoriales, libreros y lectores, ofreciendo un catálogo diverso y promoviendo la literatura nacional e internacional.

La Feria del Libro de Bogotá es un punto de encuentro crucial para escritores, editores y libreros, pero un elemento fundamental a menudo pasa desapercibido: la distribución, especialmente la independiente.

Esta labor conecta los diferentes eslabones del ecosistema editorial y ha logrado un posicionamiento significativo en eventos como la FILBo, atrayendo a un público cada vez más interesado en las producciones de este gremio. La Diligencia Libros, una distribuidora independiente que agrupa a 27 sellos colombianos, se define como una iniciativa de 'editores para editores'.

En una conversación con Violeta Gómez, directora comercial, y Jorge Piragua Forero, coordinador de comunicaciones y asuntos comerciales, se exploró la experiencia de la distribución independiente en la edición actual de la FILBo y las novedades que ofrecen a los lectores. La participación de La Diligencia en la feria ha evolucionado desde espacios modestos hasta ocupar un lugar destacado en el pabellón 17, un área creada específicamente para proyectos independientes.

Gómez destaca que este espacio común ha aumentado su presencia y visibilidad dentro de la feria, convirtiendo su distintivo estand de madera en un punto de referencia para el sector. La preparación para la FILBo, que comienza aproximadamente en noviembre del año anterior, implica una serie de acciones administrativas, desde la gestión del stand y el inventario hasta la selección de títulos, la curaduría y la definición de estrategias de venta.

Además, se planifica la presentación de novedades y la imagen que se desea proyectar. Su catálogo incluye editoriales como Laguna Libros (narrativa latinoamericana, Cohete Cómics y Cardumen), Luna Libros, El Peregrino, La Valija de Fuego, Piedra Tijera y Saudade Libros, así como iniciativas de literatura infantil como Círculo Abierto, El Salmón y Rey Naranjo. Han expandido su alcance a nivel internacional, colaborando con editoriales de España, México, Argentina y Puerto Rico.

En esta edición, La Diligencia presenta más de 20 novedades en diversos géneros, incluyendo 'Un Templo para la locura' de David Ríos (Ensayo), 'Teléfono roto' de Paula Ramírez Echeverri (Narrativa juvenil), 'Macrored' de Claudia Amador (Cuentos), 'Cosecha' de Manjula Padmanabhan (Teatro), 'La chispa de la vida' de Roberto Ruiz Laverde (Fotolibro), 'Los Bruxismos' de Fátima Vélez (Poesía) y 'Cuerpos para odiar' de Claudia Rodriguez (Biografía). A pesar de su crecimiento, la distribución sigue siendo un eslabón poco visible en la cadena del libro.

Gómez señala que, si bien se reconoce el papel del autor, la editorial y la librería, a menudo se subestima la importancia de llevar los libros desde la editorial hasta la librería. Uno de los principales desafíos es la curaduría, que implica lograr que las editoriales dialoguen entre sí y satisfacer las necesidades de libreros y lectores. Piragua menciona que a menudo trabajan con 'apuestas arriesgadas', lo que dificulta la promoción de publicaciones poco convencionales.

Durante la feria, el equipo de ventas se enfoca en crear un ambiente acogedor y en recomendar libros según los intereses de cada lector, reconociendo que el primer acercamiento puede ser tímido





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