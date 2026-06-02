La divisa colombiana alcanza su nivel más bajo de 2026 debido a la reacción de los mercados ante la primera vuelta presidencial

La divisa colombiana abrió este martes en $3.540, su nivel más bajo de 2026 y de los últimos cinco años y dos meses, debido a la reacción de los mercados ante los resultados de la primera vuelta presidencial. Los analistas advierten que la incertidumbre política seguirá influyendo en los mercados, pero la propuesta económica de Abelardo de la Espriella fue vista como una alternativa orientada a corregir los desequilibrios fiscales y a generar mayor confianza para la inversión privada.

La divisa colombiana abrió este martes en $3.540, su nivel más bajo de 2026 y de los últimos cinco años y dos meses, debido a la reacción de los mercados ante los resultados de la primera vuelta presidencial .

Aunque los analistas advierten que la incertidumbre política seguirá influyendo en los mercados, la propuesta económica de Abelardo de la Espriella fue vista como una alternativa orientada a corregir los desequilibrios fiscales y a generar mayor confianza para la inversión privada. El economista Carlos Sepúlveda sostuvo que los inversionistas evaluarán la capacidad del próximo gobierno para construir consensos políticos y ejecutar las reformas económicas que ha prometido, y que la manera en que los votos de Paloma y de Fajardo van cogiendo dirección también será un indicador que los mercados irán monitoreando.

La percepción de riesgo de Colombia también será influenciada por la estrategia de ajuste fiscal acompañada de estabilidad política y capacidad de fortalecer las reglas de mercado. Los mercados están atentos a medidas relacionadas con el ajuste fiscal, la estabilidad institucional, la seguridad, la competitividad y la existencia de reglas claras para la inversión, factores que podrían influir en la confianza hacia la economía colombiana.

En este sentido, el gobierno debe tomar medidas para generar confianza y claridad para lograr un ajuste fiscal real, y los inversionistas esperan señales concretas en cuatro frentes: reducción del gasto público considerado ineficiente, reglas de juego estables para la inversión, fortalecimiento de la seguridad y una agenda orientada a la competitividad. La reacción positiva observada en el mercado cambiario no significa que la incertidumbre haya desaparecido, y los mercados seguirán monitoreando la situación política y económica del país





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