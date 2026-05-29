Los resultados de las pruebas Saber 11 en el año anterior muestran que la educación en Colombia está en un estado lamentable, lo que pone en peligro la calidad de la educación para una población de 9,5 millones de jóvenes.

La educación en Colombia enfrenta un panorama crítico después de conocer los resultados de las pruebas Saber 11 en el año anterior. Los estudiantes de Colombia registraron un puntaje promedio de 257,6 sobre 500, lo que los coloca en una línea roja.

Los colegios públicos están por debajo de los privados, con un puntaje de 250 en comparación con los 281 de los colegios privados. La situación se vuelve aún más dramática en las ciudades más pequeñas y en la ruralidad, donde el puntaje se ve disminuido a 236,2. Esto sugiere que el saber no está llegando como debe ser a los jóvenes colombianos.

De los 9,5 millones de estudiantes, solo un poco más de la mitad llega al grado 11, y de los que logran llegar, solo 4 de cada 10 emprende la educación superior. Esto crea un embudo que está marginando dramáticamente a la población joven del conocimiento y de la adquisición de las habilidades necesarias para poder estar en capacidad de emprender una vida exitosa.

Es imperativo que se convocara a un gran diálogo nacional sobre la educación para identificar las falencias de nuestro modelo educativo y establecer un compromiso serio por parte de todos los involucrados. Si queremos mejorar la calidad de vida de los colombianos y a su vez incrementar las oportunidades de crecimiento económico del país, tenemos que pensar seriamente en capacitar a nuestra juventud como es debido





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