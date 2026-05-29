La educación superior en Colombia: desafíos y amenazas

La educación superior en Colombia enfrenta desafíos significativos a pesar de los avances importantes en cobertura y calidad. Rectores, directivos, profesores, estudiantes y filántropos trabajan incansablemente para mantener la calidad académica en medio de grandes retos.

La educación superior en Colombia enfrenta desafíos significativos a pesar de los avances importantes en cobertura y calidad. Rectores, directivos, profesores, estudiantes y filántropos trabajan incansablemente para mantener la calidad académica en medio de grandes retos.

Las cifras muestran que la cobertura en educación superior ya se acerca al 60 por ciento, cuando a comienzos de siglo XXI apenas alcanzaba el 25 por ciento. Sin embargo, junto con estos logros emergen amenazas profundas, como la creciente idea de que el éxito ya no requiere formación ni esfuerzo intelectual. Cada vez más jóvenes creen en el dinero fácil, en la inmediatez y en la falsa promesa de triunfos instantáneos.

Se debilita así una convicción fundamental: sin disciplina, estudio y preparación resulta imposible construir sociedades sólidas. Otro tema grave es la falta de atención generalizada, que afecta el entendimiento y la concentración. Las pantallas y la hiperconectividad están transformando la manera como las nuevas generaciones se relacionan con el conocimiento. Cuando desaparece la atención, también comienzan a debilitarse el pensamiento crítico, la memoria y la responsabilidad ciudadana.

La universidad ha sido históricamente un lugar para la concentración, el relacionamiento, la reflexión y el pensamiento profundo. Su misión no consiste únicamente en transmitir información, sino en enseñar a pensar y comprender la complejidad del mundo. Defender la educación superior implica también defender hábitos cada vez más escasos: la lectura profunda, la disciplina intelectual, la capacidad de escuchar y el esfuerzo por comprender antes de opinar.

Nos estamos jugando mucho más que la calidad de las universidades; nos estamos jugando la capacidad misma de pensar el futuro del país





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