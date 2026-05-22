La encuesta Invamer muestra cambios en la intencin de voto para elecciones presidenciales de 2026

La encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol reflejaba movimientos en la intencin de voto en las elecciones presidenciales de 2026. Ivn Cepeda continuaba al frente de la medicin, mientras Abelardo De La Espriella mostraba un avance importante. Segun la medicin, el senador Ivn Cepeda registraba un 2,4 % en mayo, mientras que Claudia Lpez alcanzaba un 2,2 %.

La encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol reflejaba movimientos en la intencin de voto en las elecciones presidenciales de 2026. Ivn Cepeda continuaba al frente de la medicin, mientras Abelardo De La Espriella mostraba un avance importante.

Segun la medicin, el senador Ivn Cepeda registraba un 2,4 % en mayo. En las mediciones previas haba logrado 6,6 % en febrero y 2,5 % en abril. En el caso de Claudia Lpez, la intencin de voto fue de 2,2 % en mayo, tras registrar 11,7 % en febrero y 3,6 % en abril. El senador Ivn Cepeda obtuv 1,4 % tanto en abril como en mayo, mientras que en febrero haba logrado 2,2 %.

La medicin de mayo tambin incluya a Carlos Caicedo. El aspirante econmico alcanzaba 0,4 % en mayo, luego de registrar 1,8 % en febrero y 0,4 % en abril. Roy Barreras, alcanzaba 0,3 % en mayo, luego de registrar 1,8 % en febrero y 0,1 % en abril. La encuesta Invamer evaluaba tambin distintos escenarios de segunda vuelta entre los aspirantes presidenciales ms importantes.

Cepeda alcanzaba un 52,4 % en la medicin de mayo de 2026, mientras que De La Espriella alcanzaba un 45,3 %. Cepeda haba logrado un 59,4 % en febrero y 54,6 % en abril. Otro escenario de segunda vuelta evaluaba la competencia entre Cepeda (59,4 %) y Paloma Valencia (30,7-46,6-44,3 %). En este escenario, El voto en blanco alcanzaba un 2,9 %.

La encuesta tambin midiera a Cepeda en escenario de segunda vuelta contra Sergio Fajardo. Este escenario mostraba un 53,9 % de Cepeda y un 42,8 % de Fajardo en febrero, mientras que las mediciones previas registraban 59,8 % de Cepeda y 36,4 % de Fajardo. En resumen, la medicin mostraba tendencias en la intencin de voto en las elecciones presidenciales de 2026.





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