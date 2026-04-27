La Erosión Democrática: Cuando la Condición de un Debate Amenaza el Derecho a la Participación

Un análisis sobre la preocupante tendencia a condicionar el debate público en Colombia, que pone en riesgo la integridad del proceso democrático y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos.

Las señales, aunque sutiles, revelan problemas estructurales profundos en el panorama político colombiano. La reciente pretensión de un candidato presidencial de condicionar su participación en un debate, estableciendo criterios sobre quiénes pueden participar y bajo qué condiciones, trasciende un simple desacuerdo logístico.

Se manifiesta como un síntoma alarmante de una erosión democrática que no puede ser ignorada, especialmente en un país como Colombia, donde la defensa de las instituciones democráticas ha sido forjada a través de inmensos sacrificios. Es inaceptable que se intente manipular el espacio público para favorecer intereses particulares. El debate público no es una prerrogativa de los candidatos, sino un derecho fundamental de la ciudadanía.

Es el escenario crucial donde se confrontan ideas, se evalúan las trayectorias de los aspirantes y se mide su capacidad de liderazgo. Restringir o manipular este espacio equivale a cercenar una parte esencial del proceso democrático, socavando la confianza en las instituciones y la participación ciudadana. La libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier democracia, no puede ser utilizada como pretexto para la exclusión.

En un Estado de derecho, cada individuo es responsable de sus propias declaraciones, y existen mecanismos legales para abordar injurias o calumnias. No es admisible que, bajo la excusa de proteger la reputación, se busque vetar a otros actores políticos. Tal práctica conduce a una democracia selectiva, donde solo se escuchan las voces que resultan convenientes, silenciando perspectivas diversas y limitando el debate público.

Esta situación tiene un impacto particularmente grave en aquellos candidatos que carecen de los recursos y el apoyo necesarios para competir en igualdad de condiciones. Aquellos que no cuentan con maquinarias políticas sólidas ni con financiamiento abundante dependen en gran medida de la visibilidad que ofrecen los debates y otros espacios públicos. Eliminar o reducir su participación no es simplemente un inconveniente, sino una negación de su derecho a existir políticamente ante la opinión pública.

El caso de Sergio Fajardo ilustra claramente esta problemática. Como candidato con una sólida trayectoria académica, experiencia administrativa y una línea discursiva coherente, Fajardo ha optado por un enfoque político basado en la moderación, evitando el populismo y las promesas irrealizables. Su participación disciplinada en procesos electorales anteriores, respetando las reglas y promoviendo el debate como herramienta esencial, lo ha convertido en blanco de estrategias que poco tienen que ver con la confrontación de ideas.

Las revelaciones de Isabel Zuleta sobre maniobras políticas que afectaron campañas anteriores, en las que Fajardo y otros candidatos fueron objeto de ataques coordinados, son un claro ejemplo de esta situación. Cuando la política se convierte en un campo de juego sucio, la ciudadanía pierde la confianza en el sistema. La historia reciente también ofrece ejemplos de las dificultades que enfrentan aquellos que buscan competir limpiamente en un sistema desigual.

La campaña de Humberto de la Calle, caracterizada por su seriedad, rigor técnico y respeto, se vio afectada por dificultades económicas tras las elecciones, obligándolo a recurrir a apoyos personales para cumplir con sus compromisos financieros. Este precedente debería generar una profunda reflexión: la democracia no puede ser un privilegio reservado para aquellos que tienen mayor capacidad económica o respaldo estructural.

La reciente decisión de Fajardo de cancelar la publicidad tradicional y concentrarse en las redes sociales, apelando a pequeñas donaciones ciudadanas, es una apuesta por la transparencia y la participación, pero también un reflejo de las limitaciones que enfrentan aquellos que no cuentan con los mismos recursos que sus competidores. A esto se suma el desgaste físico y logístico que implica una campaña presidencial, con viajes en vuelos comerciales con retrasos frecuentes, agendas extenuantes y situaciones que afectan la percepción pública, como llegar tarde a eventos o ser captado en momentos de agotamiento.

Si bien estos factores no deberían ser determinantes en una contienda presidencial, lo son, porque la forma termina pesando tanto como el fondo en una competencia desigual. El problema central no reside en un candidato o un episodio aislado, sino en la normalización de prácticas que distorsionan el juego democrático. Hoy se condiciona un debate; mañana se justificará la exclusión total. Hoy se limita la participación; mañana se definirá quién tiene derecho a existir políticamente.

El mensaje que se transmite a las nuevas generaciones es devastador: que el poder no se alcanza con ideas, preparación o integridad, sino con la capacidad de imponer condiciones. Que la ética es un obstáculo, no un valor. Que la democracia es negociable. Si esta percepción se consolida, lo que quedará no será una democracia imperfecta, como la mayoría, sino una democracia amputada: funcional en apariencia, pero vacía en esencia.

Recuperar lo que se pierde por complacencia suele ser mucho más difícil que defenderlo a tiempo. Es imperativo proteger la integridad del proceso democrático y garantizar que todos los candidatos tengan la oportunidad de presentar sus propuestas a la ciudadanía en igualdad de condiciones





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