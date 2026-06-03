La estación Calle 26 de Transmilenio adopta nueva denominación

La estación Calle 26 de Transmilenio, ubicada en el centro de Bogotá, adopta una nueva denominación tras una alianza entre Transmilenio y el proyecto empresarial.

La estación Calle 26 de Transmilenio , ubicada en el centro de Bogotá , adopta una nueva denominación tras una alianza entre Transmilenio y el proyecto empresarial.

Después de haber permanecido cerrada durante cerca de 19 meses por las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, este punto del sistema inicia una nueva etapa marcada por una alianza entre el operador de transporte y el sector privado. A finales de 2025 la estación volvió a entrar en funcionamiento con una infraestructura completamente nueva, construida de manera integrada con el futuro viaducto del Metro.

La obra incluyó dos vagones de 60 metros conectados por una pasarela central y fue diseñada para mejorar la circulación de usuarios en uno de los puntos más transitados del centro de Bogotá. El cambio vincula al sistema de transporte con el complejo empresarial ubicado en el centro internacional de Bogotá. La estación, ubicada entre las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Teusaquillo, moviliza diariamente a más de 4.000 usuarios.

Con la nueva denominación, se convierte también en un punto de visibilidad para uno de los desarrollos arquitectónicos más reconocidos del centro de la ciudad. Según explicó María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio, actualmente 30 empresas y entidades participan en esta estrategia y desarrollar acciones conjuntas relacionadas con el cuidado de la infraestructura, la seguridad y actividades culturales para los usuarios.

Como parte del proceso, Transmilenio actualizará mapas, señalización, herramientas digitales, el planeador de ruta y los sistemas de información dentro de los buses para incorporar la nueva denominación de la estación





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