Este artículo reflexiona sobre la ética y la moral en nuestra sociedad, abordando temas como la importancia de los valores cristianos y la parábola del buen samaritano, y cómo pueden ayudarnos a conciliar nuestras conductas con lo que entendemos culturalmente como el bien.

En nuestra sociedad tenemos normas, valores, costumbres y creencias que nos sirven de referente para considerar qué acciones son correctas en nuestro actuar. Cuando reflexionamos sobre la moral, es decir, cuando filosofamos y nos preguntamos si existe un bien universal, o por qué algo es bueno o es malo, o si determinada conducta puede justificarse de manera racional, entonces estamos hablando de ética .

A la gran mayoría de nosotros nos infundieron valores cristianos tales como el de no desearle ni hacerle al prójimo lo que no quisiéramos que nos hicieran, valor casi universal en las diferentes religiones. La parábola del buen samaritano nos motiva a la compasión y a la empatía. Así, pudiera extenderse en conciliar nuestras conductas con lo que entendemos culturalmente como el bien





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