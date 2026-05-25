La exministra de Exteriores revela su vida íntima junto al exgobernador Fajardo y redefine el papel de la primera dama

En una entrevista digital, la excanciller comparte detalles inéditos de su relación con Sergio Fajardo, destacando una unión basada en el respeto, la independencia y el apoyo mutuo, y cuestionando la imagen rígida que la opinión pública tiene de los candidatos presidenciales.

En el panorama político colombiano, la atención de la opinión pública ya no se limita únicamente a los candidatos a la presidencia, sino que se extiende a las figuras que integran su entorno más cercano.

En este contexto, la más destacada es la diplomática y política de larga trayectoria, quien ha sido una pieza clave en la conformación de la política exterior del país. Su nombre está asociado a momentos cruciales de la historia reciente: durante la administración de Álvaro Uribe Vélez se desempeñó como Embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas y en la República Bolivariana de Venezuela, y, posteriormente, ocupó el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2018, periodo en el que lideró la estrategia internacional del Estado y se consolidó como una de las funcionarias más influyentes de esa gestión.

Años después, su paso por la arena política ha cobrado una cara más humana gracias a una entrevista concedida en la plataforma digital, donde decidió abrir su corazón y compartir aspectos inéditos de su vida personal, revelando detalles de su relación de pareja con el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. El relato de la diplomática muestra cómo el vínculo con Fajardo se fue tejiendo a partir de 2019, cuando sus trayectorias profesionales se cruzaron y comenzaron a compartir momentos fuera del ámbito institucional.

En sus propias palabras, la relación se sustenta en la madurez y el acompañamiento mutuo, en contraposición a las dinámicas de poder que a menudo se observan en la política.

"Es un amor de acompañarse, ser solidario, aportar, interesarse por el otro. Uno está profundamente enamorado, pero sin sobreponerse, cada uno se defiende y respeta en el transcurso", afirmó la excanciller, subrayando la independencia, el respeto y el apoyo recíproco como pilares de su hogar.

Además, resaltó la faceta más cercana y divertida de Fajardo, señalando que la gente no conoce su lado más jovial y humorístico, y que comparten momentos de tranquilidad en lugares como Villa de Leyva, donde la compañía y el apoyo mutuo se hacen presentes. Esta confesión no solo humaniza a la figura política, sino que también desafía la imagen rígida y seria que muchos sectores de la sociedad acostumbran a proyectar sobre los candidatos presidenciales.

Al mostrar una parte íntima y desconocida de su vida, la diplomática intenta derribar barreras entre la esfera pública y la privada, acercándose a la ciudadanía de manera más directa y sincera. En un contexto donde la vida personal de los liderazgos se vuelve cada vez más mediatizada, este gesto de vulnerabilidad puede influir en la percepción del electorado, proyectando una imagen de cercanía, equilibrio y transparencia que podría resonar positivamente en la contienda electoral.

En suma, la combinación de una carrera diplomática impecable con una relación basada en el respeto y la solidaridad, constituye un mensaje poderoso sobre la posibilidad de integrar la vida profesional y personal sin sacrificar la integridad. La figura de esta exministra, ahora acompañada de Sergio Fajardo, representa una nueva visión de lo que puede ser una primera dama diferente, alejada de los estereotipos tradicionales y enfocada en la cooperación y el acompañamiento mutuo, una propuesta que podría redefinir el papel de la pareja del candidato en la política colombiana contemporánea





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