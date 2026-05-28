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La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda causa polémica por afirmación sobre universidades

Política News

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda causa polémica por afirmación sobre universidades
Aida QuilcuéIván CepedaUniversidades
📆5/28/2026 2:14 PM
📰elheraldoco
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La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, ha causado polémica por su afirmación de que quienes estudiaron en las mejores universidades de Colombia aprendieron a robarse la plata del pueblo.

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda , Aida Quilcué , ha causado polémica al decir que quienes estudiaron en las mejores universidades de Colombia aprendieron a robarse la plata del pueblo.

Esta afirmación ha sido objeto de críticas y rechazo de varios sectores políticos del país, incluyendo a la senadora electa María Clara Posada del Centro Democrático, quien ha expresado su indignación y ha cuestionado el mensaje que se le quiere dejar a los jóvenes de Colombia. Aida Quilcué ha respondido a la polémica asegurando que ya había lanzado ese mismo comentario muchas veces y que hace referencia a los politiqueros de siempre.

Sin embargo, su declaración ha sido vista como una minimización del esfuerzo de miles de familias que trabajan toda una vida para darle estudio y oportunidades a sus hijos

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Aida Quilcué Iván Cepeda Universidades Política Colombia

 

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