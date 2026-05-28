La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda causa polémica por afirmación sobre universidades

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, ha causado polémica por su afirmación de que quienes estudiaron en las mejores universidades de Colombia aprendieron a robarse la plata del pueblo.

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda , Aida Quilcué , ha causado polémica al decir que quienes estudiaron en las mejores universidades de Colombia aprendieron a robarse la plata del pueblo.

Esta afirmación ha sido objeto de críticas y rechazo de varios sectores políticos del país, incluyendo a la senadora electa María Clara Posada del Centro Democrático, quien ha expresado su indignación y ha cuestionado el mensaje que se le quiere dejar a los jóvenes de Colombia. Aida Quilcué ha respondido a la polémica asegurando que ya había lanzado ese mismo comentario muchas veces y que hace referencia a los politiqueros de siempre.

Sin embargo, su declaración ha sido vista como una minimización del esfuerzo de miles de familias que trabajan toda una vida para darle estudio y oportunidades a sus hijos





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