La FAA ordena suspensión de vuelos en EE. UU. por fallas en comunicación

La Administración Federal de Aviación suspende salidas nacionales este 13 de noviembre por fallos técnicos en sistemas de control de tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión inmediata de las salidas de vuelos en todo el territorio de Estados Unidos. Esta medida drástica busca garantizar la seguridad ante graves fallos técnicos reportados en los sistemas críticos de comunicación del control de tráfico aéreo. La interrupción operativa representa una de las paralizaciones más significativas que ha enfrentado el sector en los últimos años.

Causas técnicas y justificación de la FAA

La entidad reguladora explicó que la decisión responde a circunstancias extraordinarias que comprometen la integridad de las operaciones de vuelo. Los sistemas de comunicación utilizados por los controladores aéreos presentaron anomalías que imposibilitaron una gestión segura del espacio aéreo nacional. Para prevenir riesgos, la FAA instruyó a todas las aerolíneas certificadas para mantener en tierra las aeronaves que tenían programados despegues en ese momento específico.

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Impacto en aeropuertos y pasajeros

El cierre del espacio aéreo afecta a infraestructuras aeroportuarias distribuidas por todo el país, generando un caos logístico generalizado. Las conexiones tanto nacionales como internacionales se ven severamente alteradas, lo que obliga a cambios urgentes en los itinerarios de miles de viajeros. La incertidumbre sobre la duración exacta de la interrupción aumenta la presión sobre los sistemas de atención al cliente de las compañías aéreas.

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Estadísticas de cancelaciones y retrasos

Según los datos recopilados por la plataforma FlightAware, cerca de 7.000 vuelos han resultado retrasados o cancelados desde la implementación de la orden. Esta cifra refleja la magnitud del parón y podría aumentar mientras se mantenga la restricción total a las salidas. Los expertos en logística aérea advierten que la recuperación normal de las redes de vuelo podría tomar varias horas una vez resueltos los problemas técnicos.

Reacciones del sector y próximos pasos

Las aerolíneas han comenzado a reprogramar sus operaciones, aunque la prioridad actual es la resolución de los fallos informáticos. No hay estimaciones oficiales sobre cuándo se reanudará el tráfico aéreo de manera completa. Los pasajeros deben esperar instrucciones directas de sus transportistas para conocer sus nuevos horarios de salida o opciones de reembolso ante esta situación excepcional de seguridad pública.