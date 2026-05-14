La FCF confirma programación y protocolos de venta de boletería para 'La Recta Final'

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha confirmado oficialmente la programación y los protocolos de venta de boletería para el encuentro amistoso denominado 'La Recta Final', en el cual la Selección Colombia Masculina de Mayores se enfrentará a su similar de Costa Rica. Este compromiso representa uno de los últimos partidos de preparación del equipo nacional antes de su participación en la Copa del Mundo de Fútbol 2026, certamen que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha confirmado oficialmente la programación y los protocolos de venta de boletería para el encuentro amistoso denominado ' La Recta Final ', en el cual la Selección Colombia Masculina de Mayores se enfrentará a su similar de Costa Rica .

Este compromiso representa uno de los últimos partidos de preparación del equipo nacional antes de su participación en la Copa del Mundo de Fútbol 2026, certamen que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Los dirigidos por Néstor Lorenzo utilizarán este escenario como punto de partida previo a su viaje a Norteamérica, donde enfrentarán la fase de grupos de la cita mundialista integrando el Grupo K junto a las selecciones de Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán





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