La FCF designa a Hernando Buitrago como director provisional de arbitraje

La Federación Colombiana de Fútbol confirma a Hernando Buitrago como encargado de la Dirección de la Comisión Técnica Arbitral desde el 13 de noviembre de 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol ha oficializado la llegada de Hernando Buitrago para asumir la responsabilidad temporal al frente de la Dirección de la Comisión Técnica Arbitral. Este nombramiento se efectivo a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, marcando un movimiento significativo en la estructura directiva del organismo rector del fútbol nacional en Colombia.

Rol de Buitrago en la Comisión Técnica Arbitral

El exárbitro FIFA y actual miembro de la Comisión Técnica Arbitral de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) liderará esta dependencia de manera interina. La designación busca garantizar la continuidad operativa de la entidad arbitral colombiana con figuras de alto prestigio internacional.

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Trayectoria Profesional de Hernando Buitrago

Buitrago posee una sólida experiencia como colegiado internacional y participa activamente en la estructura arbitral de CONMEBOL. La Federación Colombiana de Fútbol destacó su conocimiento profundo del ámbito judicial deportivo y su disposición para atender la responsabilidad asumida.

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Contexto Actual del Arbitraje en Colombia

Esta nombramiento provisional ocurre en medio de un periodo de ajustes en la organización del arbitraje nacional. La FCF no ha especificado la duración exacta de este mandato temporal ni ha anunciado un calendario para seleccionar a un director definitivo.

Impacto en la Gestión Deportiva Nacional

La presencia de Buitrago representa un respaldo técnico importante para las decisiones estratégicas de la Federación. Este enfoque busca fortalecer la credibilidad y eficacia de las instancias arbitrales durante el período de transición actual.