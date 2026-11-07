La FDA aprueba Rybrevant Faspro para cáncer de cabeza y cuello recurrente

La aprobación acelerada de Rybrevant Faspro por la FDA marca el primer avance en una década para el carcinoma de células escamosas metastásico, superando los tratamientos actuales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA) autorizó oficialmente la aprobación acelerada de Rybrevant Faspro, un tratamiento inyectable desarrollado por Johnson & Johnson a través de su división Janssen Biotech. Esta decisión, comunicada el 5 de noviembre, establece un hito histórico al convertirse en la primera terapia validada en una década para pacientes adultos con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente o metastásico. El medicamento está diseñado específicamente para aquellos cuyo cáncer ha progresado tras haber recibido previamente quimioterapia basada en platino e inmunoterapia, cubriendo una necesidad médica crítica sin opciones de tratamiento eficaces previas.

Mecanismo de acción y eficacia clínica

La autorización se fundamenta en los resultados robustos obtenidos durante el ensayo clínico OrigAMI-4, un estudio multicéntrico y abierto que evaluó a 102 pacientes con esta patología agresiva. En este marco, la terapia administrada por vía subcutánea cada tres semanas logró una tasa de respuesta global del 42 %, una cifra que significa la reducción o desaparición del tumor en la mitad de los respondientes. Esta efectividad supera ampliamente los estándares actuales, duplicando la tasa de respuesta de las terapias existentes, las cuales se mantienen alrededor del 20 % o menos con resultados clínicos limitados para la población afectada.

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Estabilidad de la respuesta y duración

Además de la eficacia inicial, los datos del estudio revelan una sostenibilidad significativa en la reducción tumoral. Se observó que el 56 % de los pacientes que respondieron al tratamiento mantuvieron dicha respuesta durante seis meses o más, lo que sugiere un control duradero de la enfermedad en una amplia porción de la cohorte analizada. Esta estabilidad es crucial para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que permite prolongar periodos sin progresión de la enfermedad con una frecuencia de administración menos intrusiva comparada con los protocolos intravenosos tradicionales.

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Condiciones y advertencias regulatorias

La FDA otorgó esta aprobación bajo el programa de medicamentos acelerados, el cual permite la autorización anticipada para enfermedades graves que carecen de tratamientos adecuados, basándose en marcadores substitutos como la tasa y duración de la respuesta. Sin embargo, la agencia exigió a Johnson & Johnson la realización de estudios confirmatorios para verificar que estos resultados se traduzcan realmente en un beneficio clínico a largo plazo. Como parte de este proceso, el fármaco recibió designación de terapia revolucionaria y revisión prioritaria, categorías reservadas para intervenciones que pueden ofrecer mejoras sustanciales sobre las opciones disponibles.

Perfil de seguridad y población objetivo

El medicamento, que contiene amivantamab y hialuronidasa, conlleva advertencias estrictas debido a riesgos potenciales como reacciones de hipersensibilidad, enfermedad pulmonar intersticial, toxicidad ocular y daño fetal durante el embarazo. Es importante destacar que Rybrevant Faspro no está indicado para pacientes con carcinoma de células escamosas de orofaringe asociado al virus del papiloma humano (VPH). La administración subcutánea facilita su uso, pero requiere monitorización constante para gestionar la toxicidad inaceptable o la progresión de la enfermedad.